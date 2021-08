Rechtbank beslist in zaak drugswasserij Nijeveen

Gaat de 65-jarige paardenhandelaar Jan B. (65) voor het wassen van cocaïne in zijn toenmalige manege in Nijeveen de cel in? De rechtbank in Amsterdam maakt vandaag de beslissing bekend. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 24 juni vier jaar cel tegen de oud-manegehouder.

Jan B. had een actieve rol in het opzetten van de enorme drugswasserij, meende de officier van justitie eerder deze zomer voor de rechtbank in Amsterdam. Niet alleen Jan B. stond terecht. Ook twaalf Colombianen en een Turk hoorden dezelfde strafeis.

Grootste wasserij in Nederland

Het drugslab werd vorig jaar augustus in Nijeveen ontdekt. De grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is ontdekt. Via een chemisch proces werd de coke onttrokken aan dragersmateriaal, zoals steenkool. De Colombianen waren daar aan het werk en sliepen ook in de wasserij. De Turk liep rond als beveiliger en elektricien. De mannen werden allemaal opgepakt.

Volgens justitie was het een strak geoliede organisatie. Iedereen had een vaste rol in het wassen, persen en verpakken van 150 tot 200 kilo cocaïne per dag. Goed voor een dagwaarde tot vijf miljoen euro. De bedoeling was dat het drugslab ongeveer twee maanden zou draaien om daarna te worden opgedoekt. De wasserij draaide enkele dagen toen een zwaarbewapend team van de Landelijke Eenheid op 7 augustus binnenviel. Op dat tijdstip vielen ook eenheden binnen in loodsen in Apeldoorn en Elshout, waar steenkool met cocaïne lag opgeslagen.

Waanden zich onbespied

De politie kwam de wasserij op het spoor door gehackte berichten van EncroChat. Met dit beveiligde communicatiesysteem waanden de criminelen zich onbespied en werd vrijelijk gesproken over de plannen. Niet wetende dat de Nederlandse politie in samenwerking met Fransen en Engelsen alle berichten kon lezen. Naar aanleiding van het onderzoek rondom de cokemanege in Nijeveen zette het OM nog eens twee onderzoeken op. Tien verdachten kwamen in beeld, die volgens het OM hogere posities in de organisaties bekleedden. Zeven verdachten werden op Schiphol aangehouden, drie vluchtten naar het buitenland.

Jan B. liet zich later door de media interviewen. Hij had nooit iets van de criminele praktijken gemerkt op zijn erf, zei de man tegen de journalisten. Als B. wordt veroordeeld wacht hem nog een ontnemingsvordering van 33.000 euro. Het OM vindt dat B. dit geld in de drugswasserij heeft verdiend en terug moet betalen.

