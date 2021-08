Scholen zijn weer begonnen: vriendjes en rekenen het meest gemist

Ook op het schoolplein van OBS De Poolster in Nieuw-Buinen ging vanochtend de bel weer. De ontvangst was daar extra feestelijk, want de kinderen werden onthaald met ballonnen en een rode loper. "Een beetje vanwege de eerste schooldag, maar toch vooral omdat stichting Openbaar primair Onderwijs Borger-Odoorn tien jaar bestaat", legt directeur Maria Hoving van de school uit.

Leuk, maar ook wel spannend

Sommige kinderen stonden te trappelen, maar niet voor alle kinderen is de rode loper erg uitnodigend. Vooral een paar jongere kinderen hebben nog een laatste aanmoediging en een knuffel nodig voor ze alleen het plein op lopen. Anderen hebben er zin in. "Ja heel veel zin, maar het is ook wel spannend", zegt een jongen die aan zijn laatste jaar op de school begint. "Maar gelukkig zitten we nog in dezelfde klas als vorig jaar." Hij kijkt er dan ook het meest naar uit om al zijn klasgenoten en vrienden weer te zien. Vandaag hoopt hij veel te kunnen bijkletsen voordat het echte leren weer begint.

En dat geldt voor meer leerlingen. Sommigen hebben een groot deel van hun klasgenootjes de hele vakantie niet gezien. "Ik heb mijn vriendinnen en de meester het meest gemist", zegt een kersverse groep 7-leerlinge van De Poolster. Een jongen op het schoolplein heeft vooral zin om de hersenen weer aan het werk te zetten. "Ik heb rekenen het meest gemist", zegt hij.

De meningen onder de kinderen zijn wat verdeeld, maar Hoving kon niet wachten om weer aan het werk te gaan. "Een eerste schooldag na de vakantie is altijd heel speciaal. Het is spannend voor de kinderen, maar ook wel voor het team", vertelt ze.

Corona

Toch is het niet een en al feest, want er gelden nog steeds wat maatregelen vanwege corona. "Gelukkig is er wel wat versoepeld", zegt Hoving. "De kinderen mogen wel weer door elkaar en met elkaar spelen. Handen wassen en afstand houden tot volwassenen geldt wel nog steeds." Voor de ouders zijn er ook wat versoepelingen. "De ouders mogen de school in, maar we zijn wel voorzichtig en we doen dat gedoseerd", vertelt de directeur van De Poolster.

Niet alle regels worden losgelaten, want de school heeft volgens Hoving ook iets geleerd van de afgelopen periode. "De groepen moesten apart binnenkomen op speciale tijden zodat ze niet door elkaar liepen. Daarom hadden we bedacht dat vanaf 08.20 inloop is van groep één tot groep acht. Dat blijven we vasthouden want het geeft veel rust."

Maria Hoving hoopt vooral dat niet naast alle kinderen ook corona weer naar school komt. "Ik hoop echt dat we een gewoon jaar krijgen."