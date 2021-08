GroenLinks wil meer garanties bij injectie afvalwater in lege Drentse gasvelden

GroenLinks in Provinciale Staten wil meer garanties als de NAM ook in Drenthe afvalwater in lege gasvelden gaat injecteren.

De partij is bezorgd na de beantwoording van Kamervragen door minister Blok afgelopen vrijdag. Die schrijft daarin dat hij zelf geen informatie gaat inwinnen over de afvalwaterinjectie in Twente. Daar is de NAM zelf verantwoordelijk voor en ook het Staatstoezicht op de Mijnen, aldus de minister.

"Uit die Kamerbrief komt het beeld naar voren dat er problemen zijn rond het injecteren van afvalwater in Twente," zegt fractievoorzitter Elke Slagt van GroenLinks. "Wij willen graag meer waarborgen dat het in Drenthe goed in de gaten wordt gehouden. Ook willen we dat het injecteren stopt als er iets mis blijkt te zijn. Dat is in Twente niet gebeurd. Net over de grens in Duitsland is het ook al een keer misgegaan."

Het omhoog halen van de olie in Schoonebeek is ingewikkeld, omdat de olie stroperig en erg dik is. Sinds 2011 wordt er stoom geïnjecteerd. Daardoor wordt de olie vloeibaar en is die makkelijker te winnen. Maar daarbij komt ook verontreinigd afvalwater naar boven. Nu gaat dat afvalwater naar lege gasvelden in Twente, maar vanwege problemen met de buizen kan de NAM daar nog twee putten gebruiken.

Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek

De NAM is van plan om daarom afvalwater te injecteren in lege Drentse gasvelden in Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek. Daar lopen nu allerlei onderzoeken naar. Volgens Slagt is het aannemelijk dat de NAM binnenkort in Drenthe wil beginnen. "Vorig jaar hebben we al punten van zorg voor de onderzoeken kunnen meegeven."

Het afvalwater wordt diep in de bodem in de lege gasvelden geïnjecteerd. "Het kan misgaan door lekkage in de buizen. Gelukkig zijn er twee buizen, een binnen- en een buitenbuis," aldus Slagt. "Maar als er toch een lek ontstaat kan het `vuile afvalwater in de diepe ondergrond terecht komen. Dan kunnen er voor de lange termijn gevolgen zijn voor de natuur, landbouw en de inwoners." Toch kan de provincie weinig doen, want het kabinet beslist uiteindelijk. "Daar zijn we ons van bewust. We zijn blij dat we vorig jaar onze zorgen hebben kunnen uiten en we zullen dit als Provinciale volksvertegenwoordigers onder de aandacht blijven brengen."

De NAM zegt later met een reactie te zullen komen.