Cocaïnewasserij Nijeveen: drie jaar cel voor eigenaar Jan B.

Paardenhandelaar Jan B. (65) is veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn betrokkenheid bij het drugslab in Nijeveen. Het Openbaar Ministerie eiste eind juni vier jaar cel tegen de eigenaar van de manege in Nijeveen.

De straf voor B. viel lager uit omdat de rechtbank niet bewezen achtte dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van drugsgelden.

De cocaïnewasserij in de toenmalige manege van B. werd vorig jaar in augustus opgerold. Niet alleen B. werd gearresteerd, maar ook dertien Colombianen en een Turkse man moesten met het arrestatieteam mee. De Colombianen waren net een paar dagen in de manege in de drugswasserij aan het werk. De grootste die ooit in Nederland is aangetroffen, zei justitie kort na de inval.

200 kilo coke

De wasserij was niet alleen groots opgezet maar werd ook strak aangestuurd. Dagelijks wasten de Colombianen tussen de 150 en 200 kilo coke uit onder meer steenkool. Dit gebeurde volgens een chemisch proces. De dagwaarde werd geschat op ongeveer vijf miljoen euro.

De Colombianen in de leeftijd van 21 tot 63 jaar en de Turk (49) kregen tot 30 maanden cel opgelegd. Tegen hen eiste het Openbaar Ministerie afgelopen juni vier jaar gevangenisstraf. De rechtbank strafte milder dan de eis, onder meer omdat vast is komen te staan dat de werkomstandigheden in het drugslab "bijzonder onaangenaam" waren. Het werk werd "min of meer" gedwongen verricht en er was geen daglicht. Sommigen liepen brandwonden op tijdens hun moeilijke werkomstandigheden, zei de rechter.

Gevaar voor de volksgezondheid

De mannen hebben zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan het bewerken, verwerken en daardoor in het bezit hebben van een grote hoeveelheid cocaïne. Het wassen van de drugs uit dragersmateriaal, zoals steenkool, was een onmisbare schakel bij de productie en verkoop van deze harddrug. De volksgezondheid is niet alleen in gevaar gebracht, zei de rechter, maar dit trekt ook zware criminaliteit aan en het is schadelijk voor het milieu.

Jan B. speelde een actieve en onmisbare rol bij de opbouw van het laboratorium en ook in de uitvoering daarna. Hij heeft niet alleen zijn boerderij hiervoor ter beschikking gesteld, maar is daarna ook berekenend te werk gegaan. De man was volgens de rechter uit op het gemakkelijk verdienen van veel geld. De man kampt met gezondheidsproblemen, die anderzijds hebben geleid tot een lagere straf.

Zwaar bewapend team

De bedoeling was dat de wasserij twee maanden zou draaien en daarna weer zou worden opgedoekt. Dit was om te voorkomen dat iemand lucht kreeg en de politie binnen zou vallen. Dit gebeurde toch eerder dan de criminelen verwachtten.

De oorzaak lag in hun onderlinge communicatiesysteem EncroChat. Een soort WhatsApp-berichtensysteem waarmee versleutelde berichten werden verstuurd. De bende dacht dat niemand meelas. De politie kraakte eerder, in samenwerking met Franse en Engelse collega's, dit systeem en las op afstand mee.

Een zwaarbewapend team van de Landelijke Eenheid viel niet alleen de manege van Jan B. binnen, maar ook de loodsen in Apeldoorn en Elshout. Daar lag 120.000 kilo steenkool met daarin cocaïne te wachten op transport naar Nijeveen.

