Doorgebrande kabel is oorzaak stilleggen windpark Veenkoloniën

Een doorgebrande kabel in één van de windturbines is de oorzaak van het stilleggen van het windpark in de Veenkoloniën. Dat melden meerdere bronnen rondom het windpark en vanuit de gemeenteraad aan RTV Drenthe.

Het zou gaan om een kabel onder de nacelle die begin deze maand doorgebrand is, de nacelle is het grote blok waar de wieken aan zitten. Toen fabrikant Nordex daar achter kwam, is het park stilgelegd. Eerst worden de overige windturbines gecontroleerd voordat ze weer gaan draaien. Hoelang dit gaat niet duren en welke gevolgen dit heeft, is niet bekend.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer doet geen uitspraken over de oorzaak. Vrijdag bleek dat de windmolens stil waren gelegd vanwege een technisch probleem in één van de windmolens. Hierop is het hele park stilgelegd om de turbines één voor één te controleren.

Zodra deze gecontroleerd zijn, gaan de windturbines één voor één weer draaien. Volgens woordvoerder Elzo Springer heeft dit geen consequenties voor de oplevering van het windpark. "Het schuift wat op. Over de stilstand en technische oorzaak doen wij geen mededelingen. Dat is voorbehouden aan de bouwer, die het park nog moet opleveren."

De oplevering staat nu gepland voor oktober. Voor die tijd worden er nog meerdere testen uitgevoerd. Ondanks meerdere pogingen van RTV Drenthe is windmolenbouwer en -ontwikkelaar Nordex niet bereikbaar voor een reactie.

Zorgen

Raadspartij Leefbaar Borger-Odoorn maakt zich zorgen over de situatie en gaat vragen stellen. De partij wil weten of het college actie onderneemt. Daarnaast is de fractie benieuwd welke impact dit op de oplevering van het windpark heeft en of dit gevolgen heeft voor het gebiedsfonds.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente nog niet genoeg weet over de oorzaak om er uitspraken over te doen.

