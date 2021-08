Drenthe populair bij jonge gezinnen uit de Randstad

Ook de schapen van de familie Jordaan verhuisden ook mee. Met zijn vrouw en zoon van 10 wonen ze nu een kleine twee maanden in het dorp Schoonebeek. De regio Rotterdam wordt niet gemist om meerdere redenen. Zo zijn net als in Barendrecht ook hier alle essentiële voorzieningen dichtbij, is de lucht schoner en familie dichterbij.

Verdubbeling

Jordaan is een typisch voorbeeld van de nieuwe Drenten. Steeds vaker komen Randstedelingen in onze provincie hun overwaarde verzilveren. Ook zijn de woningen hier vaak ruimer dan in de Randstad.

Bij Wim Stuursma, makelaar in Borger, komen ook steeds meer 'westerlingen'. "We komen hier mensen tegen uit alle delen van Nederland die op zoek zijn naar de rust en ruimte van onze provincie." Tussen 2015 en het laatste kwartaal van 2020 is er sprake van een ruime verdubbeling van mensen die vanuit de Randstad onze kant op komen. Van 3 procent van de verkopen is dat in de populairste regio Zuidoost-Drenthe opgelopen tot bijna 8 procent.

Stuursma: "Deze trend was al wel langer gaande, maar zagen we vooral bij ouderen die kwamen Drentenieren. Maar nu zien we ook jongere gezinnen hier woningen kopen. Dat zien we ook als vliegwiel van corona nu meer mensen thuiswerken. En dan krijg je hier een extra kamer voor hetzelfde geld."

2 miljoen

Jordaan kijkt met veel voldoening terug op de aankoop van zijn woning met 324 vierkante meter woonoppervlakte. "Ons bedrijf moest groeien, maar als je een woning met een bedrijfspand zoekt dan kom je op een industrieterrein uit, of je moet 2 miljoen meenemen." Hij verkoopt golfspullen via zijn webwinkel. "We hebben ook hier mensen in de zaak werken met vaak enkele stagiaires, dus het is ook nog goed voor de werkgelegenheid in de regio.

Een bijkomend voordeel is dat de lucht in Drenthe buitengewoon schoon is. In Barendrecht woonde de familie Jordaan bij drie snelwegen in de buurt. "Ik heb mijn hele leven moeten puffen, maar dat is in Drenthe nog geen enkele dag nodig geweest."

Stuursma houdt er rekening mee dat de woningmarkt in Drenthe nog verder wordt verhit. "Ook hier is er een krappe woningmarkt, dus de prijzen zullen nog verder gaan stijgen."