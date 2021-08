TT Circuit ontvangt geen extra coronasteun van ministerie Economische Zaken

Het TT Circuit ontvangt geen extra coronasteun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat zegt TT-voorzitter Arjan Bos. Vorig jaar sloot het circuit het seizoen af met een verlies van drie miljoen euro. En ook dit seizoen rekent het bestuur op een negatief resultaat. Daarom stuurde het bestuur in juni een brief naar Den Haag voor extra coronasteun.

"Omdat ons bestaansrecht niet acuut in gevaar is, komen we niet in aanmerking voor extra compensatie uit Den Haag", reageert Bos. "We zullen gelukkig niet omvallen door deze crisis. Maar voor ons betekent het wel dat we flink zullen interen op onze reserves. We gaan tien jaar terug in de tijd. Investeren zal de komende tijd lastig worden."

Een flinke tegenvaller wil Bos het niet meteen noemen. "Je weet niet goed wat je kunt verwachten als je een beroep op Den Haag doet. We hebben een goed gesprek gehad. We hebben te horen gekregen dat we in ieder geval op alle regelingen die beschikbaar zijn een beroep hebben gedaan. We hebben op dat gebied niks laten liggen."

Hoge afschrijvingskosten

In de brief met het verzoek tot extra coronasteun, die in juni naar Den Haag werd gestuurd, beriep het TT-bestuur zich vooral op de uitzonderlijke kostenstructuur van het bedrijf.

"Als je een concert organiseert en alles inhuurt, dan kun je op het laatste moment nog afschalen. Maar bij ons gaat het om een permanente accommodatie. Daardoor zijn onze afschrijvingskosten nou eenmaal hoog. En de generieke compensatieregelingen voorzien daar niet in", verklaart Bos.

"We zijn wel heel blij dat rechtenhouder Dorna van de TT ons dit jaar tegemoet is gekomen door de prijs van de rechten te verlagen. Dat heeft ons ontzettend geholpen. Verder moeten we nog met verschillende partijen om tafel om dit seizoen financieel af te ronden. Wat we exact tekort komen is nu nog niet bekend."

Ministerie van VWS?

Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken adviseerden de delegatie uit Assen nog wel om contact op te nemen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Misschien kunnen zij nog wat voor ons betekenen. In overleg met de provincie Drenthe gaan we kijken of daar nog mogelijkheden liggen", laat Bos weten.

Het TT-bestuur heeft, in coronatijd, wel gebruik gemaakt van de NOW-regeling; de tegemoetkoming in personeelskosten. Maar er werken maar twintig vaste krachten op het circuit en daarnaast nog eens 1.500 vrijwilligers. Dat levert relatief weinig op. Ook heeft het bedrijf een tegemoetkoming in de vaste lasten ontvangen. Maar omdat het circuit dus een uitzonderlijk kapitaalintensief bedrijf is, met hoge afschrijvingskosten, houdt Bos rekening met opnieuw een flink tekort.

'2022 wordt financieel ook lastig'

Ook volgend jaar zal het financieel een lastig jaar worden voor het TT Circuit. "We hebben nu liquide middelen omdat mensen voor de TT van 2020 al kaarten hadden gekocht. Die editie ging niet door. Kaarten van toen werden in eerste instantie doorgeschoven naar dit jaar, maar nu waren slechts 11.5000 toeschouwers per dag welkom. Volgend jaar worden de kaarten van 2020 dus pas gebruikt. Maar die zullen dan geen geld opleveren", blikt Bos vooruit. "Laten we vooral hopen dat we snel uit deze crisis komen en dat het circuit kan beginnen met terugverdienen", besluit Bos.

