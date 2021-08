Onvrede in Hoogeveen over niet aansluiten zonnepanelen op school

Het CDA in Hoogeveen vindt het onbegrijpelijk dat de 500 zonnepanelen op het dak van Kindcentrum Wolfsbos in Hoogeveen niet in werking zijn. De partij wil van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het kan dat de panelen niet zijn aangesloten op het net.

Het gloednieuwe schoolgebouw in de wijk Wolfsbos moet vooroplopen in duurzaamheid. Voor de energiebehoefte werden zonnepanelen op het dak geplaatst die deels door de gemeente werden betaald. "De zonnepanelen zouden voor de scholen een positieve bijdrage gaan leveren aan de exploitatie. Nu heeft het CDA begrepen dat deze panelen niet zijn aangesloten op het net en dat het Kindcentrum Wolfsbos volledig aangewezen is op reguliere stroomvoorziening", schrijft de partij.

Zorgvuldigheid

"Hiermee vervalt voor de scholen het gewenste voordeel in de exploitatie. Wat weer ten koste gaat van de middelen die voor het onderwijs ingezet kunnen worden", zegt raadslid Bert Otten. "We vinden dit een onbegrijpelijke situatie. Bij dergelijke investeringen is zorgvuldigheid op zijn plaats."

Otten wil weten wat het college van de situatie vindt en hoe het kan dat deze ontstaan is. "Is de netbeheerder (Rendo, red.) in deze situatie de aangewezen organisatie om hier spoedig een oplossing voor te zoeken?", vraagt de partij zich af. Het verbaast Otten dat de panelen niet zijn aangesloten. "Bij de opening van de school was er veel bravoure over duurzame energie en ging de duurzaamheidsvlag de lucht in. Het gaat ook niet om een gigantisch grote hoeveelheid", zegt hij.

"Is er vooraf onderzoek gedaan bij de netbeheerder om na te gaan of de stroom van de zonnepanelen aan het net geleverd zou kunnen worden?" luidt dan ook één van de vragen. De school moet nu gewoon betalen voor gebruikte stroom. Hoeveel kosten er al zijn gemaakt weet Otten niet precies, maar zijn partij wil wel weten of de netbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden voor de energiekosten die zijn ontstaan nu er geen stroom door de panelen wordt opgewekt.

