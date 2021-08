Luchtmacht oefent boven Drenthe en gebruikt laagvliegroutes: 'Overlast proberen we te beperken'

De straaljagers worden gebruikt voor de Weapon Instructor Course van de Koninklijke Luchtmacht. Aan de opleiding doen gevechtsvliegers en officieren mee uit Nederland, Noorwegen en België. De selectie is streng; slechts de allerbeste vliegers komen voor de opleiding in aanmerking.

Grote luchtgevechten

De cursus duurt zes maanden en in die tijd leren de deelnemers over tactieken en wapensystemen, maar ook hoe je grote luchtgevechten moet houden.

Omdat ze veel gebruik maken van het luchtruim boven Noord-Nederland en de Noordzee, kan het dus zijn dat je deze week wat van het geluid meekrijgt. Met name donderdag en vrijdag maken de vliegers gebruik van de laagvliegroutes boven Drenthe. "De reden dat we voor dit gebied kiezen is omdat de luchtbasis dichtbij is", legt opleider Cribs uit.

Cribs is gevechtspiloot en leidt de deelnemers op. Vanwege zijn veiligheid maakt hij gebruik van een andere naam. Volgens hem is de keuze om boven Noord-Nederland te vliegen voornamelijk vanuit praktisch oogpunt. "Hoe minder brandstof en tijd we verspillen hoe beter. Als we luchtgevechten houden, doen we dat voornamelijk boven de Noordzee, maar deze week maken we gebruik van gronddoelen. Daarvoor vliegen we boven de noordelijke provincies", legt hij uit.

KLM-toestel

De vliegers doen er volgens Cribs alles aan om de overlast op de grond te beperken. "We verdelen de gebieden en proberen zo min mogelijk op dezelfde plekken laag te vliegen. Maar het is nou eenmaal zo dat deze gebieden voor ons zijn aangewezen dus we maken er gebruik van." Daarbij benadrukt hij dat eventuele overlast maar enkele dagen duurt. "Volgende week oefenen we op middelbare hoogte en het geluid daarvan is te vergelijken met dat van een KLM-toestel", besluit hij.