Rademakers Gieterij maakt doorstart: De oven staat weer aan

"Dit is het hoogtepunt van de week", zegt eigenaar Werner Velthuis. "We zijn een gieterij en we gieten weer, dat is wel heel erg gaaf."

Nieuwe financiers

Aandeelhouders wilden het bedrijf eind juni niet meer financieren. Velthuis was op dat moment net drie maanden algemeen directeur. Samen met zijn zakenpartner Erik Jennes heeft hij de afgelopen weken geprobeerd om een doorstart te maken. Dankzij een nieuwe groep financiers is dat nu gelukt.

"We hebben partijen gevonden die dit zo belangrijk vonden en er ook een belang bij hebben, dat we de fabriek weer konden opstarten", zegt Velthuis. "Ze vinden het belangrijk dat afnemers in Nederland terecht kunnen voor hun product en niet naar China moeten. Dat lijkt goedkoper, maar de wereldwijde logistiek is tegenwoordig kwetsbaar en minder duurzaam."

Ontslagen

"Fijn dat de oven weer aanstaat en de mensen weer aan het werk zijn", laat wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen weten. Het zou volgens hem dan ook een groot gemis zijn geweest als het bedrijf zou verdwijnen. "Een heleboel bedrijven zijn afhankelijk van wat hier wordt gemaakt. Het zijn geen producten die je zomaar om de hoek haalt."

Eind juni werden alle honderd werknemers ontslagen. Zestig van hen kunnen weer aan de slag, maar de andere veertig werknemers kunnen niet meer terugkomen. "Dat is altijd vervelend", zegt Rink. "Waar een faillissement is en uiteindelijk kan worden doorgestart, is in ieder geval niet alles verloren. We moeten vooral kijken naar wat er dan wel gebeurd. Maar het is natuurlijk wel vervelend."

Toekomstbestendig

Om ervoor te zorgen dat het bedrijf niet over een jaar weer failliet gaat, is er niet alleen bezuinigd op de loonkosten, maar betalen klanten ook meer voor de producten en worden de machines beter onderhouden.

"We hebben weer monteurs in dienst genomen die preventief onderhoud uitvoeren", legt Velthuis uit. "En je ziet week op week dat de machine beter wordt en dat er meer uitkomt. Dan ga je daar uiteindelijk het geld mee verdienen."

