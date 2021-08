Dansdocent over beschuldigingen: 'De aangiftes kloppen niet, zo is het niet gebeurd'

De dansschool in Groningen waar het mis zou zijn gegaan (Rechten: ANP/NOVUM COPYRIGHT/PERSBUREAU METER)

De 38-jarige Kahlid A. die volgens het Openbaar Ministerie (OM) als dansschooleigenaar in Groningen dertien leerlingen seksueel heeft misbruikt, spreekt de beschuldigingen tegen. "Wat de aangeefsters zeggen, zo is het niet gebeurd. Er is een verkeerd beeld van mij geschetst", zei de man vandaag tegen de rechter.

De man werd vorig jaar in september opgepakt. Er lagen toen elf aangiftes van ontucht, aanranding, verkrachting en poging daartoe tegen de man. Dit zou zijn gebeurd in de periode van 2015 tot augustus 2020. Na de aanhouding kwamen nog eens twee aangiftes binnen. De dertien slachtoffers wonen grotendeels in de provincie Groningen. Eén van hen komt uit Hoogeveen en één uit Utrecht. De aangeefsters waren, op één na, minderjarig.

Hetzelfde verhaal

Allemaal vertelden zij nagenoeg hetzelfde. Ze wilden graag dansen in het demoteam; een team dat bestaat uit de beste dansers en waarmee werd opgetreden. Om dat niveau te kunnen halen moesten de meisjes goed stretchen. Tijdens de splits of massages zijn ze volgens het OM seksueel misbruikt.

De verdachte was erg boos toen hij na zijn aanhouding het persbericht van het OM onder ogen kreeg. Daarin werd de nadruk gelegd op de minderjarigheid van de slachtoffers. "Ik werd meteen uitgemaakt voor pedofiel en werd in de gevangenis meerdere keren aangevallen. Ik heb hen neergelegd. Zelf had ik slechts een paar schrammetjes, maar werd hierom wel een paar keer overgeplaatst", beklaagde de man zich tijdens de zitting.

Slachtofferrol

Binnen de dansschool werd in 2017 al eens een vergadering belegd over het grensoverschrijdend gedrag van A. Hij verdedigde zich tijdens die vergadering en nam volgens de notulen van de vergadering een slachtofferrol aan. De notulen zitten in het rapport van het politieonderzoek.

Volgens A. is er sprake geweest van een heksenjacht op hem. Twee docenten spoorden de meisjes aan om aangifte te doen. Hierover werd van tevoren flink gecommuniceerd via WhatsApp-groepen, zei de man tegen de rechter. Die hield A. voor dat meisjes geen aangifte durfden te doen, omdat ze bang waren dat ze niet meer bij die dansschool mochten dansen. De twee docenten namen later ontslag.

A. erkende dat hij wel eens individueel met leerlingen stretchte. "Maar dat ging niet achter gesloten deuren, iedereen kon binnen komen wandelen", zei de man. Daarnaast voerde hij vaak vaderlijke gesprekken met zijn pupillen. De rechter vroeg zich af of de man daarin niet te ver is gegaan. "Ik hield altijd afstand", antwoordde A. tegenover de rechter.

Vervolg

De rechtbank trekt drie dagen uit voor de behandeling van de zaak. Vandaag bespreekt de rechter met de man het dossier en komen de persoonlijke omstandigheden van A. aan bod. Donderdag krijgen de slachtoffers het woord, wordt het standpunt van het OM bekendgemaakt en wordt duidelijk welke straf de man opgelegd zou moeten krijgen. Vrijdag voert advocaat Robert Eefting het verdedigingswoord.

Lees ook: