't Haantje denkt aan spaarpot langs de weg voor een veiliger verkeer

Het Plaatselijk Belang heeft deze mogelijkheid aangekaart bij de gemeente. Het gaat om een zogeheten 'Safety-Safe'-paal. Het is een digitale snelheidsmeter, waar een spaarpot aan gekoppeld is. Iedereen die zich aan de snelheid houdt, spaart daarmee automatisch kleine bedragen bij elkaar voor het dorp. Voor het plaatsen van zo'n paal is wel medewerking van de gemeente nodig, stelt Lilianne Van Doorne van het PB.

"Op de meter zie je ook de huidige stand verschijnen. Hiermee stimuleer je sowieso al het lokale verkeer", begint Van Doorne. "Maar ook andere passanten die het dorp bezoeken gaan hierover nadenken." Met de paal wordt goed gedrag dus beloond, een psychologisch effect.

En dat is toch een belangrijke factor, stelt ze: "Je kunt blokken, palen en van alles neerzetten, maar dat wil je eigenlijk pas doen als het psychologische effect niet werkt." Ze vervolgt: "Een 30 kilometerweg is niet zomaar voor 30 kilometer ingericht. Mensen moeten zich ook realiseren waar ze zijn."

Uniek in Drenthe

Er zijn meer van die speciale snelheidsmeters in Nederland. Maar 't Haantje zou met een 'Safety-Safe'-paal dus de eerste in Drenthe worden. De resultaten in andere gebieden in het land zijn goed. Volgens Safety-Safe zorgen de palen voor een daling in het aantal hardrijders van gemiddeld 25%.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Zo ziet een Safety-Safe paal er ongeveer uit. (Rechten: Safety-Safe)

Wie betaalt de spaarpot

De vraag is welke partij die spaarpot uiteindelijk gaat uitbetalen. Op andere plaatsen is dat vaak de gemeente zelf. "Die zeggen dan: als wij zo'n paal neerzetten scheelt het ons geklaag, ongelukken en dat soort zaken. En als mensen elkaar niet lastigvallen door het harde rijden, zijn wij wel bereid om een klein bedrag beschikbaar te stellen", aldus Van Doorne. Met dat kleine bedrag doelt ze op het maximaal haalbare: 1000,-. Heen en weer rijden om een bedrag makkelijk te verdienen is er dus niet bij. "Maar dat zou ook niet het doel moeten zijn", zegt Van Doorne.

Lees hier het hele artikel van Streekomroep ZO!34.