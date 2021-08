Loonbedrijf Vink weer slachtoffer van diefstal: 'Hier kun je niet tegenop werken'

"Alles wat na de diefstal van vorig jaar weer opnieuw was aangeschaft, is nu weer weg", vertelt Rick Wijntjes van het bedrijf. "Hier kun je met z'n allen niet tegenop werken. Je hebt het nu al bijna over een schadepost van anderhalve ton tot 170.000 euro", schat hij in. Vorig jaar werd het bedrijf, dat zich onder andere richt op agrarisch loonwerk en grondverzet, ook al slachtoffer van diefstal. Toen werden twaalf peperdure gps-systemen gestolen.

Apparatuur de grens over

De werknemers van Vink merkten de nieuwe diefstal vanochtend op. "Die zeiden gelijk: dit is niet best, alles is weg", aldus Wijntjes. "Toen is gelijk de politie erbij gehaald. Zij konden niet veel vertellen, behalve dat het waarschijnlijk is dat de gestolen apparatuur de grens al over is. De kans is klein dat ze er in Nederland nog mee rondrijden. De gps- en computerapparatuur is waarschijnlijk het land al uit."

Waarde van gps-systemen Gps-systemen in trekkers zijn anders dan die in auto's. Ze helpen de boeren bij het aanleggen van akkers, het inzaaien van gewassen of het verspreiden van mest. Voor dieven is het lucratief om zo'n systeem in handen te krijgen, want je praat al snel over een waarde van meer dan tienduizend euro.

Miljoenen aan schade

Vorig jaar werd er gesproken over een internationale dievenbende die actief was. Niet alleen bij Vink sloegen de dieven toe, er werden door heel het land honderden gps-systemen uit landbouwvoertuigen gestolen. "Het zijn nu min of meer dezelfde verdenkingen als vorig jaar", denkt Wijntjes. Vanwege het internationale karakter van de diefstallen bemoeide onder meer de Europese politiedienst Europol zich met het probleem.

"We hebben de politie ook gevraagd over er al verdachten zijn gearresteerd voor deze diefstallen. Volgens de politie zijn ze er nog mee bezig en gebeurt er meer dan bekend wordt gemaakt." Dat de schade voor bedrijven ondertussen in de miljoenen euro's loopt, weet Wijntjes ook. "Vanochtend vertelde een agent dat er vorig jaar voor meer dan vijftig miljoen euro aan gps-systemen is gestolen in Nederland. Dan weet je wel hoe groot dit probleem is."

Volgens Wijntjes bestaat er de kans dat er opnieuw een dievenbende in Nederland opereert die uit is op dure gps-apparatuur. "Daarom hebben we collega-bedrijven gewaarschuwd dat ze goed op moeten letten en scherp moeten zijn." Dat is juist nu nodig, aangezien het de afgelopen maanden opvallend rustig was met diefstallen in de regio. "Vanaf het voorjaar hebben we geen berichten meer gehoord over dit soort berovingen. Dit is volgens mij de eerste keer dat er weer zoiets gebeurt."

Getouwtrek met verzekeraar

Bij Vink weten ze niet of ze alle schade zelf moeten betalen of dat de verzekering eraan te pas komt. "Bij de diefstal van vorig jaar hebben we lang niet alles vergoed gekregen. Nu wordt het opnieuw een hele klus en heel wat getouwtrek", verwacht Wijntjes. "Maar we doen ons best."

