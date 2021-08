Corona: 36 nieuwe positieve tests in Drenthe vastgesteld

Volgens de cijfers is in de afgelopen 24 uur niemand in de provincie aan de gevolgen van corona overleden of opgenomen in het ziekenhuis. De meeste nieuwe coronagevallen van de afgelopen dag komen uit de gemeente Meppel (9). In De Wolden werd niemand positief getest op het virus.

Weekcijfers Drenthe

In de laatste zeven dagen zijn 338 nieuwe besmettingen gemeld in Drenthe. Twee inwoners van de provincie werden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het RIVM is geen enkele Drent aan corona overleden.

Drentse ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in onze provincie liggen negen coronapatiënten, van wie vijf op de intensive care, meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Gisteren waren er zes covid-19-patiënten opgenomen op de ic's in Drenthe.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 24-08-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1604 (+1) 7 20 Assen 4415 (+6) 69 15 Borger-Odoorn 1712 (+1) 33 15 Coevorden 3141 (+2) 57 31 Emmen 9733 (+5) 171 80 Hoogeveen 5159 (+3) 77 41 Meppel 2605 (+9) 34 27 Midden-Drenthe 2271 (+1) 38 30 Noordenveld 2038 (+2) 32 26 Tynaarlo 1917 (+5) 25 24 Westerveld 1066 (+1) 17 21 De Wolden 2190 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijk

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2.504 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het is de vijfde keer in zes dagen dat er ongeveer 2.500 positieve tests in een etmaal waren.

Weekcijfers landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen week gestegen, na een paar weken van daling. In de afgelopen week zijn 17.315 positieve tests geregistreerd. Dat is 4,5 procent meer dan de week ervoor. Toen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 16.564 meldingen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht toegenomen. In totaal zijn nu 691 patiënten met covid-19 opgenomen, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er dertien meer dan maandag.

Op de intensive cares liggen nu 230 patiënten die ernstig ziek zijn geworden door het virus, zes meer dan een dag eerder. Op verpleegafdelingen worden 461 coronapatiënten verzorgd, een stijging van zeven ten opzichte van maandag.