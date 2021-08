Theaterstuk over boeren en stikstof: 'Actuele thema's zorgen voor herkenbaarheid'

"Ik had het idee na corona dat het een stuk moet zijn dat vrolijk is, waar gewoon heel veel humor in zit", vertelt Langhout. "Ik heb de stikstofproblematiek als basis genomen voor een boerenbedrijf waar het water aan de lippen staat. Er moet een oplossing worden gevonden over wat er met het bedrijf moet gebeuren en of ze de beesten willen houden. Daarom beginnen ze een boerencamping. Dat hebben de zoon en dochter van de boer bedacht en de boer is het er absoluut niet mee eens."

Herkenning

Boeren en stikstofmaatregelen. Het is een actueel thema en daar wil regisseur Langhout op inspelen. Volgens hem spreek een actueel thema jongere mensen meer aan en er zit meer herkenning in. Dat vindt ook acteur Jorn Huizinga heel interessant aan dit toneelstuk. "Maar het zou natuurlijk nooit de bedoeling moeten zijn dat je je beroep nog maar voor een gedeelte kunt uitvoeren."

Daarnaast heeft de regisseur gekozen voor een toneelstuk dat zich in drie verschillende scenes op dezelfde locatie afspeelt. Daarmee wil hij afwijken van de stoffige stukken en meer aansluiting zoeken bij het nu. "Waar mensen nu graag naar kijken is iets wat sneller gaat", vertelt Langhout. "Het is vaak gesneden in korte scenes. Ons stuk leent zich daar ook voor omdat we het kippenhok hebben, de boerderij waar mensen in wonen en de caravan. Het verhaal gaat continue door: mensen lopen naar de volgende scene of er begint ineens iemand ergens anders te praten.

Wennen

Twee keer per week oefent het theatergezelschap bij de ijsbaan in Yde. Sinds vorige week oefenen ze buiten op de plek waar ze het stuk ook zullen uitvoeren voor publiek. Dat buiten oefenen is even wennen. "Buiten versta je elkaar minder goed", meent de regisseur "en duurt het soms langer voordat je op je plek bent."

Op 10 september wordt het stuk voor het eerst opgevoerd.