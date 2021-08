Bloeiende heide kleurt Dwingelderveld paars: 'Dit is het hoogtepunt'

Ook schaapherder Anja Prent van schaapskudde Achter 't Zaand in Lhee geniet van de gekleurde heide als ze er vroeg in de ochtend met haar kudde doorheen loopt. De schapen zelf kijken niet op of om van het natuurschoon, die willen gewoon gras. "Ze willen aan het werk en hebben hier eigenlijk geen tijd voor", lacht ze. "Ze plukken wel aan de heide om het te verjongen en vreten het gras ertussen weg", legt ze uit. "Dat vinden ze heerlijk, maar ze krijgen toch liever wat meer gras voorgeschoteld."

Bloeiende heide van dichtbij (Rechten: Normen Vink)

Heide profiteert van natte zomer

Ondanks dat haar schapen wat ongeduldig worden, kan Prent wel de tijd nemen om te genieten van de paarse overdaad aan heide. "Het is dit jaar echt fantastisch om te zien", vindt de schaapherder. Hadden we de voorgaande jaren droge zomers; de heide gedijt goed op de natte zomermaanden die we tot dusver gehad hebben. "Je hebt wel een beetje vocht nodig om tot bloeiende heide te komen. De heide profiteert echt van deze Hollandse zomer."

Wat minder goed voor de heide is, is bemesting van bijvoorbeeld schapenkeutels. Maar daar heeft Prent rekening mee gehouden als ze met haar schaapskudde door het gebied loopt. "Daarvoor hebben we het poststalsysteem", zegt ze. "We gaan 's ochtends naar de heide met schapen die een lege maag hebben. Vervolgens laten we ze vreten op de heide en gaan ze met een gevulde maag weer terug naar de schaapskooi. Daar gaan ze liggen herkauwen en keutelen."

Bloeiende heide steekt fraai af bij het water op het Brunstingerveld (Rechten: Anne Kuipers)

Omstandigheden

Kortom, er wordt alles aan gedaan om de heide in ere te houden en voorlopig werkt dat goed, ziet Prent. Ze denkt dat de paarse pracht en paal nog wel even te zien blijft door de veelzijdigheid van het Dwingelderveld. "Eén van de heidesoorten op het Dwingelderveld is struikheide, die bloeit op dit moment en doet het goed op droge grond met hoge zandkoppen. Daarom is het op de Veluwe, waar struikheide ook groeit, nu ook helemaal paars."

Voor wie de heide nog van dichtbij wil bewonderen, zijn de huidige omstandigheden volgens haar ideaal. "Ja, dit is het hoogtepunt", zegt Prent zonder twijfel. "Het ligt een beetje aan de weersomstandigheden hoe lang de heide er nog zo bijligt als nu, dat is nooit precies te zeggen. Als er nog een warme periode aankomt, is de heide sneller uitgebloeid dan als we een koelere nazomer hebben."