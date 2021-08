Jahmairo gaat viral met cadeau dat de lucht in gaat

Met veel plezier begint de tienjarige Jahmairo Williams gisteren aan zijn dag. Immers, zijn beste vriendje Senne is jarig. Samen met zijn moeder struint de kleine Assenaar het internet af om een origineel presentje voor Senna te maken. "Op internet vonden we een leuk idee: geld in ballonnen verpakt."

De inkopen werden gedaan. Een zak ballonnen, evenals een heliumapparaat gingen mee naar huis. Samen met zijn zusje blaast Jahmairo tientallen grote ballonnen op.

"We probeerden eerst muntgeld, maar toen zakten de ballonnen snel weer naar beneden. Dus werd het papiergeld. In twee ballonnen stopten we vijf euro", vertelt moeder Evelien Vrieling. Jahmairo is helemaal in zijn nopjes. Nog enthousiaster is vriendje Senne.

"Ik kon niet geloven dat dat mooie cadeau voor mij was", zegt Senne. "Ik ging pakte eerst een ander cadeautje uit. Ik dacht dat mijn tante de ballonnen vast had, maar niet dus...". Voordat Senne er naar kan grijpen, vliegen de grote gekleurde heliumballonnen, mét geld, de lucht in.

Omdat Jahmairo een bekende, en een van de jongste, motorracers is, heeft hij op social media een groot bereik. Middels een oproepje hoopt hij dat iedereen even het hoofd omhoog gooit en uitkijkt naar zijn ballonnen. Ook roept hij zijn volgers op Facebook op om zijn bericht te delen, zodat iedereen in Nederland uitkijkt naar zijn cadeau. "Als je een ballon vindt, moet het weer naar Senne. Het is tenslotte zíjn presentje."