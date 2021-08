Gemeente Aa en Hunze positief over komst van dorpshub in Grolloo

In en rondom het huidige dorpshuis Het Markehuis aan De Pol worden de nodige aanpassingen gedaan. Het Markehuis wordt omgedoopt tot een hub, waarbij de voorzieningen naar de inwoners van Grolloo toe moeten komen. Ook worden woonzorgappartementen gebouwd, en worden problemen rond parkeren en de verkeersveiligheid aangepakt.

Plannen

Organisaties konden plannen indienen om De Pol, aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken. De ideeën waren onder meer afkomstig van Stichting het Markehuis, Grolloo zorgt, OBS De Drift en Camping de Berenkuil.

Wethouder Henk Heijerman: "Het concept van de dorpshub en de combinatie met de te bouwen woonzorgappartementen voor inwoners uit Grolloo spreekt ons erg aan. Het is een interessante ontwikkeling die we graag blijven volgen en ondersteunen." Volgens de gemeente is de bouw van woonzorgappartementen voor inwoners uit Grolloo met het gebruik van het dorpshuis als centrale ontmoetingsplek een mooie en al jarenlang gewenste toevoeging voor het dorp Grolloo.

Miljoeneninvestering

De vijf ton subsidie van Aa en Hunze is bedoeld om dorpshuis het Markehuis aan te passen tot een hub. In totaal wordt ruim 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in de plannen. Het voorstel wordt volgende maand besproken in de gemeenteraad. Die moet zich nog uitspreken over het toekennen van de subsidie.

