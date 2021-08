Verdachte dansschoolhouder liet spermaspoor achter op shirt leerlinge (17)

De pupillen streefden allemaal een danscarrière na of hoopten dansdocente te worden. Ze moesten van A. goed oefenen, dat begon met een goed stretchprogramma. Volgens de aangiftes liet hij de meisjes langdurig in pijnlijke houdingen zitten waar zij zelf niet meer uit konden komen. Hij duwde vervolgens hun hoofd naar zijn kruis waar een gat in zijn broek zat. De meisjes werden met zijn geslacht geconfronteerd en seksueel misbruikt. Hij ontkende in alle toonaarden en legde de rechter uitvoerig uit dat wat hij met de meisjes deed, volstrekt normaal was.

'Ik beslis niet over een plaats in het demoteam'

Een 17-jarige slachtoffer overhandigde de politie een shirt met daarop een spermaspoor. Van A. beweerde het meisje. De man werd hiermee geconfronteerd en erkende dat dat van hem was. Een DNA-onderzoek werd daarop niet meer gedaan. A. bekende dat hij enkele malen seks met haar heeft gehad.

Ze wilde heel graag in het demoteam, een team met de beste dansers dat overal mocht optreden. Na de seks zei hij tegen haar: "Ik beslis niet of jij in dat team komt". De verhalen over een joggingbroek met een gat was volgens hem kletspraat. "Ik heb wel vijftig joggingbroeken. Allemaal zonder een gat in het kruis." De bewuste broek is overigens nooit gevonden.

Een complot

De man wordt verweten dat hij de meisjes in de periode 2015 tot augustus 2020 heeft misbruikt. A. heeft de dansschool vanaf 2004. In zijn dansschool werd met name hiphop, breakdance, moderne dance en ballet gegeven. Tijdens de aanhouding van A. telde de school zo'n 450 leerlingen en liepen dertien docenten rond. Volgens A. hebben twee docenten de meiden aangestuurd om aangifte te doen. Via WhatsApp werden deze aangiftes en verhalen op elkaar afgestemd, zei hij. Hij sprak van een complot. De rechter hield A. voor dat de meeste meisjes uit angst voor de gevolgen in eerste instantie geen aangifte durfden te doen.

Vandaag was de eerste zittingsdag. De slachtoffers zaten op de publieke tribune en onderdrukten meermalen hoorbaar hun emoties. Donderdag mogen zij hun verhaal doen tijdens hun slachtofferverklaring. Die dag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. Vrijdag is het woord aan de verdediging.

