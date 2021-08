Veroorzaker ernstig ongeluk bij Exloo moet zitten en mag twee jaar niet rijden

Van de auto was na het ongeluk op de Valtherweg in Exloo weinig over (Rechten: Persbureau Drenthe)

Een 27-jarige man uit Erica is veroordeeld tot 166 dagen celstraf en twee jaar rijontzegging. In maart 2019 raakte hij bij Exloo met veel te hoge snelheid in een slip en verloor de macht over het stuur. De man had gedronken en drugs gebruikt. Eén van zijn vrienden in de auto raakte zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde op de vroege ochtend van 24 maart 2019. De nacht ervoor was de man uit Erica met twee vrienden naar een nachtclub in Emmen geweest. Hij had gedronken, cocaïne gesnoven en geblowd. Toch stapte hij achter het stuur, terwijl hij van plan was bij zijn broer te slapen, die vlakbij de club woonde.

Op de Valtherweg bij Exloo verloor hij in een flauwe bocht de macht over het stuur. Volgens de rechtbank reed hij op dat moment 126 kilometer per uur op de 80-kilometerweg. Hij raakte meerdere bomen, waarna zijn auto om zijn as draaide en vervolgens tegen een boom tot stilstand kwam.

Ravage op de weg

Politieagenten, die als eerste op de plek van het ongeluk waren, troffen een ravage aan; de auto-onderdelen lagen overal. In de auto zat de man uit Erica achter het stuur en achterin zaten twee vrienden van wie er één slecht aan toe was. De Ericaan beweerde dat hij niet had gereden.

Bij de rechtbank in Assen zei hij twee weken terug dat hij zich niet kon voorstellen dat hij gereden had. Maar omdat één van zijn vrienden dat wel heeft verklaard, er een snijwond van de gordel in zijn linkerschouder zat en omdat hij ook verklaard heeft dat hij zich niks kan herinneren, vindt de rechtbank dat het niet anders kan dan dat hij wél de bestuurder was.

'Doodongelukkig'

De man heeft volgens de rechtbank 'zeer onvoorzichtig en onoplettend' gereden door onder invloed en veel te hard te rijden. Zijn vriend die het zwaarst gewond was, liep onder andere long- en blijvend hersenletsel op. In een slachtofferverklaring schreef hij dat hij doodongelukkig is en nooit meer de oude zal worden. Hij kan onder andere niet meer studeren en werken.

De andere vriend van de man liep onder meer kneuzingen en een gebroken hand op. Zelf belandde de 27-jarige bestuurder met onder meer een verbrijzelde voet en hoofdletsel in het ziekenhuis. De drie zijn inmiddels geen vrienden meer.

Het Openbaar Ministerie eiste zes maanden cel en twee jaar rijontzegging. De rechtbank heeft hem veertien dagen strafkorting gegeven, omdat het OM de zaak pas twee jaar en vijf maanden na het ongeluk voor de rechter heeft gebracht. Officieel moet dit binnen twee jaar gebeuren.

