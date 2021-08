Atletiekofficial en oud-kampioen kijken uit naar Paralympics: 'Het wordt genieten'

Vanuit Emmen volgt oud-olympiër Jan Kleinheerenbrink de Paralympics op de voet. In 1988 in Seoul werd Kleinheerenbrink paralympisch kampioen met het wheelen op de 200 meter. Ook pakte hij zilver en brons op andere afstanden. "Een gigantisch mooie ervaring."

Voor Vroom worden het zijn derde Paralympische Spelen als official. Hij was er in 2012 in Londen voor het eerst bij. Ditmaal is het een andere ervaring door corona. De reis naar Japan was voor Vroom een bijzondere ervaring. Zo was het vliegtuig waarin hij zat vrijwel leeg.

"Japan is op zich een goed georganiseerd land. Ondanks het feit dat ik twee keer gevaccineerd was, moest ik ter plekke nog getest worden. En ik moest nog een stuk of vijftien andere documenten laten zien. Maar laten we dat maar voor lief nemen", zegt hij. "Uiteindelijk is dat achter de rug en kun je rustig naar je hotel afreizen."

'Kippenvel'

Kleinheerenbrink kijkt met een trots gevoel terug op zijn eigen olympische periode. Tijdens de openingsceremonie in 1988 zat het stadion vol. "Er zaten 110.000 mensen. Dat is echt kippenvel. Als ik het nu terughaal, krijg ik weer kippenvel."

Beperkingen

Vroom heeft in Tokio een speciale rol, want hij is videoscheidsrechter. Normaal gesproken zijn er een wedstrijdleider en scheidsrechters, maar voor grote internationale wedstrijden wordt de zogeheten VAR ingezet. "Dat kennen we binnen de voetballerij al een langere tijd. Bij de atletiek is het nog niet zo heel erg lang, maar ook bij de Olympische Spelen is daar gebruik van gemaakt."

De official zit in een klein kamertje met een negental beeldschermen voor zich. "En een koptelefoon op. Als er een poging is in het veld waarbij het discutabel is of alles volgens de regels gaat, dan word ik gevraagd om de poging te bekijken. Valpartijen willen nog weleens gebeuren, het zijn toch atleten met een beperking. Bij een rolstoelcrash is het toch altijd de hamvraag: wie heeft het veroorzaakt en wie moet eventueel bestraft worden?"

Het atletiektoernooi vindt in de ochtend en avond plaats. Daardoor zou Vroom normaal gesproken 's middags de tijd hebben om van het evenement te kunnen genieten en elders te kijken. "Corona steekt daar een stokje voor. Het heeft ervoor gezorgd dat de bewegingsvrijheid van officials ook heel beperkt is. We mogen naar het stadion lopen, dat is vijf minuten. En aan het einde van de dag dezelfde route, maar dan weer omgekeerd."

Derde keer

Het worden alweer de derde Paralympics voor de man uit Dalen. Zelf was hij een verdienstelijk atleet als verspringer. "Bij de atleten met een beperking ben ik betrokken geraakt omdat we begin deze eeuw een aantal grote toernooien in Assen hebben georganiseerd. Toen zat ik in de leiding en heb ik gevraagd of ik ook iets internationaals kon doen." Nadat hij zijn papieren hiervoor had gehaald, heeft Vroom zich opgewerkt tot de official die hij nu is. "Mooi werk om te doen." Nederland gaat volgens hem met vijf tot tien medailles naar huis. "Even afwachten hoe het gaat lopen. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken."

Kleinheerenbrink is tegenwoordig gek van het rolstoelbasketbal. Hij gaat vooral de verrichtingen in de gaten houden van het Nederlands rolstoelbasketbalteam. "Ze zijn goed getraind. De trainer ken ik nog van vroeger, dat is ook een gedreven iemand. Hij heeft zelf ook op hoog niveau gespeeld. Ze moeten zeker voor goud kunnen gaan."