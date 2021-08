Janneke de Roo maakt opwachting in The Voice Senior: 'Het was doodeng'

Er wordt vrijdag afgetrapt met een nieuw seizoen van The Voice Senior, de talentenjacht voor zangers en zangeressen boven de zestig jaar. Eén van de deelneemsters is zangeres Janneke de Roo uit Emmen. Dat ze een uitnodiging kreeg om met het programma mee te doen kwam voor haar als een donderslag bij heldere hemel, want haar vriend had De Roo opgegeven.

Aanvankelijk twijfelde de zangeres of ze de uitnodiging wel aan moest nemen, maar ze ging toch overstag. "Er is zo weinig te doen op dit moment, dus ik dacht: ik ga het doen. Ik ga die uitdaging aan", legt ze uit. Een uitgemaakte zaak dat ze ook direct op televisie te zien zou zijn, was het echter nog niet. "Je moet eerst een aantal keren auditie doen en zo kom je steeds verder. Op een gegeven moment zit je dan in het programma. En dat is heel leuk en heel spannend."

Recordaantal kandidaten

Dat De Roo is uitverkoren tot één van de kandidaten die haar zangkwaliteiten mag laten horen is in het nieuwe seizoen van The Voice Senior extra speciaal, omdat een recordaantal kandidaten zich had aangemeld. Daardoor is het aantal afleveringen bijna verdubbeld ten opzichte van de laatste jaargang. Vanaf vrijdag kan de kijker de kandidaten zeven weken lang volgen. In de eerste vier weken zijn de blinde audities te zien, daarna volgen twee knock-outrondes en het klapstuk is de finale.

"Door de vele deelnemers knijp ik mijn handen al dicht dat ik zover ben gekomen", zegt De Roo, die uiteraard nog niet mag verklappen hoe het haar in de talentjacht is vergaan. "Maar ik heb van alles genoten, ik vond het geweldig." De Emmense zocht voor het programma haar eigen grenzen op en dat was best spannend, erkent ze. "Maar je doet altijd iets wat je ligt, je ziet mij niet ineens rock-'n-roll doen", lacht ze, om daarna weer in een serieuze modus te schieten: "Ik moet maar niet te veel zeggen."

'Je moet doen waar je hart ligt'

De bekendmaking van haar deelname aan The Voice Senior kon De Roo al in haar zak steken, maar ze heeft nog iets te vieren. De Nederlandse zangeres heeft met Dans op een vulkaan namelijk ook een nieuwe single uitgebracht. "Ik had de smaak toch weer te pakken", zegt ze. "Het is een vrolijk up-tempoliedje, dat goed in deze tijd past. De boodschap achter het liedje is dat je niet bang moet zijn en moet doen waar je hart ligt. Eigenlijk ook wat ik gedaan heb door mee te doen aan The Voice Senior, want dat was doodeng", lacht ze.

De Roo is vrijdag nog niet te zien tijdens de eerste aflevering van de muzikale talentenjacht voor senioren, maar maakt haar opwachting in één van de weken daarna.