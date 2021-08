Hardnekkige stalker veroordeeld tot celstraf en opname in kliniek

Een man uit Emmen is voor het stalken van een vrouw veroordeeld tot één jaar cel, waarvan 256 dagen voorwaardelijk, en behandeling in een psychiatrische kliniek. Tussen juni 2019 en april dit jaar bleef de 39-jarige man het slachtoffer maar lastigvallen. Dit deed hij via social media en door haar talloze keren te bellen.

De man heeft zich volgens een psychiater al die tijd ingebeeld dat hij in het verleden een relatie met haar heeft gehad en dat zij het had uitgemaakt. Hij lijdt onder meer aan een persoonlijkheidsstoornis en een waanstoornis, waardoor hij zijn eigen verzinsels gelooft.

De Emmenaar, die verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard, voelde zich afgewezen door haar. Dat was volgens de psychiater die hem in opdracht van de rechtbank onderzocht, de aanleiding om het 30-jarige slachtoffer te gaan stalken.

Social media

De twee hadden elkaar in werkelijkheid maar een paar keer in het echt gezien: in 2018 en 2019. De man sloot zich speciaal vanwege haar aan bij een EHBO-vereniging, omdat dat haar hobby was.

Toen zei hem in juni 2919 liet weten dat ze geen contact meer wilde, begon het gestalk. De man benaderde haar via Instragram, Facebook, Twitter, Badoo, LinkedIn, Pinterest en Whatsapp. Ook belde hij regelmatig.

De vrouw kreeg ook sms'jes en telefoontjes van Amerikaanse telefoonnummers. Als ze niet opnam, sprak de man haar voicemail in. 'I'm gonna kill you' was één van de boodschappen die ze kreeg. Ze blokkeerde de man overal, maar steeds kreeg ze weer berichten vanaf andere accounts of andere nummers.

Drie keer aangifte

In totaal deed ze drie keer aangifte tegen de Emmenaar. De politie voerde gesprekken met hem om hem te laten stoppen en hij werd ook aangehouden, maar steeds vond hij weer een manier om haar te benaderen. Zelfs toen hij vanwege zijn psychische problemen opgenomen was in een GGZ-kliniek in Assen, kreeg ze berichtjes.

Ook toen hij in februari onder voorwaarden met een enkelband vrijkwam, ging hij weer in de fout. Sinds maart is de man niet meer vrij geweest. Hij heeft het onvoorwaardelijke deel van zijn celstraf erop zitten en zit in een kliniek. De rechtbank vindt het belangrijk dat hij daar behandeld wordt en daarna thuis verdere begeleiding krijgt.

Ook heeft hij een drugs- en alcoholverbod gekregen en een contactverbod voor het slachtoffer. Hij moet haar bovendien ruim 3500 euro schadevergoeding betalen. De man zei twee weken geleden tijdens de rechtszaak dat hij nu wel inziet dat hij fout bezig was. De straf is gelijk aan de eis van justitie.

Lees ook: