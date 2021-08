Skateboarden populair door Olympische Spelen: 'Mensen beseffen dat het een sport is'

Hij is van Severe Skateboarding Events uit Meppel, een bedrijf dat onder andere skatelessen, workshops en evenementen organiseert. Na de aandacht die de sport heeft gekregen op de Olympische Spelen merkt Kuipers dat er meer rond de sport gebeurt.

Drukte

Zo is het druk op en rond de skatebaan in Hardenberg, vlak over de Drentse provinciegrens. Hier geeft Kuipers een clinic skateboarden aan verschillende jongens en meisjes. "Na de Olympische Spelen merk ik vooral de aandacht die de sport krijgt. Mensen beseffen dat het ook echt een sport is", vertelt Kuipers. "Vroeger werd je overal weggestuurd als je ging skateboarden, dat is tegenwoordig wel anders."

Populair bij vrouwen

Op de Olympische Spelen in Tokio van dit jaar plaatsten zich alleen Nederlandse vrouwen. Dat beeld is terug te zien volgens de skateboardleraar. "Wat mij de laatste tijd vooral opvalt zijn de vele dames die zich aanmelden en bezig zijn met de sport. Vroeger was het echt een 'mannending'. Waarom dat zo was, weet ik niet", vertelt de Meppelaar.

Op de volgende Olympische Spelen, die in 2024 in Parijs plaatsvinden, is er weer een kans voor de Nederlanders om te schitteren op de skatebaan. Of dat ook medailles oplevert, is de vraag. De aandacht voor de sport is in ieder geval toegenomen. En daardoor is het een stukje drukker geworden op de skatebaan.