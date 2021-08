Noodkreet Emmer zorgcentra over lange wachtlijsten: ‘Situatie onhoudbaar’

Daardoor blijven cliënten verstoken van noodzakelijke zorg. In september gaan de drie partijen met De Toegang om tafel over deze 'onhoudbare' situatie.

De drie instanties zijn De Hooimijt (Emmen/Weerdinge), Het Turfhuus (Emmer-Compascuum) en Dagcentrum De Beek (Nieuw-Schoonebeek). Allen richten zich op de zorg van ouderen met onder meer geheugenproblemen.

"We begrijpen er niks van", zegt Ria Voppen van Dagcentrum De Beek in Nieuw-Schoonebeek weten. "Het lijkt wel een stop, er komt niemand meer binnen." Volgens haar is het zaak de cliëntenstroom zo snel mogelijk weer op gang te krijgen. De dagbesteding, die de zorginstanties aanbieden, zorgt namelijk voor ontlasting bij mantelzorgers. "Het is voor deze groep geen doen om fulltime voor iemand met geheugenproblemen te zorgen."

Opeens twee

Als een mantelzorger overbelast raakt heb je straks niet één, maar opeens twee cliënten. En dat moet worden voorkomen, aldus Voppen. Net als bij De Hooimijt en Het Turfhuus wordt in Nieuw-Schoonebeek aandacht besteed aan ouderen die tussen zelfstandig wonen en dagopvang in zitten.

"Wij zijn in dat geval in staat om tijdig te signaleren, mocht de zelfstandigheid afnemen." Op die manier kunnen schrijnende situaties op tijd worden voorkomen.

Anna Bentlage: 'Zorg dat indicaties sneller worden afgegeven.' (Rechten: RTV Drenthe/Rien Kort)

Anna Bentlage van dagzorgcentrum Het Turfhuus in Emmer-Compascuum spreekt over een verwerkingstijd van tien tot twaalf weken voor een gemiddelde zorgaanvraag. "En dat loopt steeds verder op. Waarom duurt het zo ongelofelijk lang?" Op die vraag hoopt ze antwoord te krijgen.

Noodkreet

Bentlage heeft de oplopende wachttijden eerder aangekaart. Van een concreet antwoord is het echter nog niet gekomen. "Kijk, de medewerkers van Stichting De Toegang doen gewoon hun werk zo goed mogelijk, dat begrijp ik. Maar dit is een noodkreet. Zorg dat die indicaties sneller worden afgegeven, zodat wij ons werk kunnen doen."

Zonder tijdige afhandeling lopen cliënten het risico dat ze worden opgenomen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Terwijl het doel van dagbesteding, in combinatie met thuiszorg, gericht is op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. "Dat is ook wat de overheid wil", aldus Bentlage.

Een ander gevolg is dat mensen door het langdurig uitblijven van een indicatie binnenkomen met een hulpvraag die de mogelijkheden van het dagzorgcentrum overstijgt, aldus Bentlage. Oftewel: complexere (en duurdere) hulp is dan noodzakelijk.

Lisanne Fischer: 'Beslissingen lopen over zoveel lijnen.' (Rechten: RTV Drenthe/Rien Kort)

Bureaucratie

Volgens Lisanne Fischer van De Hooimijt is er sprake van een situatie die 'onhoudbaar' dreigt te worden. "Snel schakelen in deze gevallen is een pré. Maar de beslissingen lopen over zoveel lijnen. Veel geld gaat op die manier verloren aan bureaucratie en komt niet bij de zorg terecht."

Wat niet meehelpt, is het ingewikkelde karakter van het achterliggende systeem. "De gehele organisatie steekt ingewikkeld in elkaar. Bij elke casus is een casemanager betrokken, en dan kijkt De Toegang ernaar. Vervolgens buigt de hoofdaanbieder zich erover die het weer doorspeelt naar de gemeente. Die stelt een beschikking op en legt het bij een uitvoerende partij neer. Iedereen binnen die keten moet geld verdienen. En dan heb ik het nog niet eens over de administratie gehad. Het is erg verwarrend."

Balans

Keuzes roepen soms spanningen op, aldus Fischer. De peperdure zorg vraagt om een efficiënte aanpak, zonder dat de cliënt tekort wordt gedaan. Het is voortdurend zoeken naar een balans.

Fischer spreekt ook regelmatig de politiek over dit soort spanningsvelden, maar het is soms lastig om de boodschap goed over te brengen. "De gehele organisatie steekt ingewikkeld in elkaar. Als je niet weet wat er aan de hand is, is het ook moeilijk om je er een beeld van te vormen."

Vingertje

Het laatste wat Fischer wil is met het vingertje wijzen. "Nee, ik wil hierover in gesprek. We moeten het samen doen. Waar wil de gemeente naartoe? En de hoofdaanbieder? Het kan straks niet zo zijn dat zaken worden wegbezuinigd waar je bijstaat. Met als mogelijk gevolg dat ons zorglandschap op zijn gat ligt en ouderen straks de dupe zijn."

Directeur Henk Berends van Stichting De Toegang laat weten dat er onder ouderen sprake is van een toenemende vraag in vergelijking met vorig jaar. "Daar zijn we niet helemaal op berekend."

Extra handjes

Buiten de urgente en crisisaanvragen is de wachttijd inderdaad opgelopen, erkent hij. Er ligt bij de gemeente Emmen inmiddels een verzoek om de capaciteit van De Toegang uit te breiden. Berends wil niet zeggen om hoeveel extra handjes het gaat. "De gesprekken met de gemeente lopen daar nog over." Ook wil hij niet aangeven hoe groot de wachtlijst inmiddels is.

"Maar ik denk dat het deels ook te maken heeft met de opgehouden vraag, ontstaan door corona." Verder wacht Berends het gesprek met de gemeente af. "We gaan samen kijken naar slimme oplossingen."