Economie Zuidoost-Drenthe nog niet hersteld van coronacrisis

De meeste regio's in Nederland zijn economisch hersteld van de klap die het coronavirus heeft uitgedeeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar dat geldt niet voor de regio Zuidoost-Drenthe. Daar lag het niveau van de de economie afgelopen kwartaal 3 procent lager in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.

In Zuidwest-Drenthe en in Noord-Drenthe was de economie het tweede kwartaal van dit jaar even groot als voor de coronacrisis.

Landelijk

Landelijk stond de economie er afgelopen kwartaal in de helft van het land beter voor dan in het tweede kwartaal van 2019. In Zuidoost-Noord-Brabant groeide de economie met 4 procent het sterkst. In ongeveer een kwart van de regio's is ten opzichte van twee jaar terug sprake van economische krimp. Haarlemmermeer, waar de economie voor een belangrijk deel leunt op Schiphol, kende met 18 procent de sterkste krimp.