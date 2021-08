Opnieuw productiestop bij Scania Meppel door gebrek aan computerchips

Scania legt vanaf komende vrijdag opnieuw een groot deel van de productie van vrachtwagens in Meppel en Zwolle noodgedwongen stil. Oorzaak is een wereldwijd tekort aan computerchips. Afgelopen juli lag de productie ook al een week stil door een gebrek aan chips.

"We hopen dat de productiestop zo kort mogelijk is", zegt woordvoerder Nicoline Vrielink, "maar we gaan in ieder geval uit van een week." We verwachten dat daarna de productie weer gestart kan worden. "Het tekort aan computerchips door de coronacrisis is een wereldwijd probleem waar wij verder geen invloed op hebben", zegt Vrielink. "De verwachting is dat het nog wel even zal aanhouden."

Bij Scania in Meppel en Zwolle werken 1500 mensen, waarvan 600 in de vestiging in Meppel. In Zwolle worden vrachtwagens geassembleerd, in Meppel zit de spuiterij. Een deel van het personeel zal een week thuis komen te zitten.

