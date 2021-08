Liggen er mensen begraven in de Grote Kerk van Emmen?

In veel kerken zijn grafzerken te vinden, maar in de Grote Kerk van Emmen lijkt dat niet het geval. Annelies de Bruin uit Emmen wil weten hoe dat zit. En als er wel mensen begraven liggen, wie zijn dat dan? Ze stuurde haar vraag naar Zoek Het Uit.

"Ik ben zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Emmen en wil dit gewoon graag weten," zegt Annelies.

Verbod op begraven

Het antwoord op de vraag is nog niet zo eenvoudig, volgens Gerard Huising van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Emmen.

"In 1964 is er onderzoek gedaan in de Grote Kerk en toen is de hele binneninrichting van de kerk op de kop gegaan. Tijdens de opgravingen werden resten gevonden van oude kerkgebouwen. Zo hebben er drie houten gebouwen gestaan op de plek van de huidige Grote Kerk. Die gebouwen zijn in de loop van de tijd afgebroken en afgebrand. Rond 1228 is er een stenen gebouw neergezet. De kerk zoals we die nu kennen stamt uit 1856."

Vanaf de negentiende eeuw gold er een door Frankrijk ingevoerd verbod op het begraven in kerken. Huising stelt dat in de kerk dus geen mensen begraven liggen. Tijdens de renovatie in 1964 werden er dan ook geen beenderen gevonden in de kerk.

Familie Hommes

Maar de toren van de Grote Kerk is een stuk ouder (13de eeuw) en daarin zijn wel graven te vinden, weet Huising. "Die graven liggen in de vloer van de toren, maar of die nog beenderen bevatten is mij niet bekend."

Dat brengt ons natuurlijk op de vraag wie daar dan begraven liggen. "Dat is niet van alle graven duidelijk, maar er is een graf waarop een hart en twee kruizen staan afgebeeld en dat is het wapen van de familie Hommes, dat is wel opmerkelijk," aldus Huising.

Naast de kerk

In 2014 ging het centrum van Emmen voor een groot deel op de schop. Daarbij stuitten archeologen op skeletten in de bodem naast kerk. Rondom de Grote Kerk was in het verleden een kleine begraafplaats te vinden. De graven daar waren waarschijnlijk zeer oud. Ze zijn in 2014 geruimd. "Rondom de kerk liggen allemaal steentjes met een kruis erop, ter herinnering aan die begraafplaats", vertelt Huising.

