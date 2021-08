Eigenaar uitgebrande Rooie Kater Zuidlaren wil restaurant herbouwen

De eigenaar van het afgebrande restaurant De Rooie Kater in Zuidlaren is van plan om op dezelfde plek een nieuw restaurant te bouwen. Binnen een jaar zou het eethuis er weer moeten staan.

Het restaurant werd op de middag van 24 mei getroffen door een uitslaande brand. Niemand raakte gewond, maar het restaurant ging volledig verloren. Een week later werden drie verdachten, onder wie twee minderjarigen, aangehouden op verdenking van brandstichting. Zij zijn volgens het Openbaar Ministerie nog steeds verdachte in de zaak.

Nieuwbouw

Drie maanden later is eigenaar Arie Oppewal alweer vol goede moed en maakt hij plannen voor de bouw van een nieuw restaurant. Zodra alles geregeld is met de verzekering, wil hij de resten van het oude restaurant slopen, zodat de nieuwbouw kan beginnen.

"Het moet wel weer een Rooie Kater worden, maar een helemaal nieuw gebouw dat aan de eisen van deze tijd voldoet. Het vorige pand kwam nog uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog", vertelt Oppewal.

Meer filialen

De restauranthouder heeft ook filialen van De Rooie Kater in Eelde en Beilen en hij kan daarmee het verlies van het restaurant in Zuidlaren opvangen. Prettig, want de lange sluiting vanwege de coronapandemie is voor veel horecabedrijven niet gemakkelijk geweest.

Oppewal: "Alle horeca krijgen het nu na corona weer drukker en dat zie ik in mijn restaurants ook. We hebben veel meer mensen dan normaal. Maar als het restaurant in Zuidlaren mijn enige was, dan had ik helemaal een probleem gehad."

'Dingen gebeuren'

De verwoestende brand heeft de horecaondernemer inmiddels achter zich gelaten. Daar is hij naar eigen zegge rationeel genoeg voor. Het restaurant wil hij met name herbouwen voor zijn kinderen.

Oppewal: "Dingen gebeuren nu eenmaal en daar moet je mee dealen. Maar ik ben inmiddels ook al een oude kerel en voor de kinderen moet het bedrijf gewoon goed achtergelaten worden."

