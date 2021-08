David Haverdings hoopt op 'foutloos debuut zonder pech' bij WK mountainbike

David Haverdings uit Zuidlaren maakt morgen in Italië zijn debuut op het wereldkampioenschap mountainbike voor junioren. De 17-jarige Drent komt uit op de cross-country en is sinds zondag al in het Italiaanse Val di Sole, dat op zo'n 1.000 meter hoogte ligt.

"Ik hoop vooral op een foutloze wedstrijd zonder al te veel pech. Als dat lukt, en ik bijvoorbeeld in de top dertig zou rijden dan kan ik tevreden zijn", laat Haverdings vanuit Italië weten.

Val di Sole ligt in Noord-Italië, midden in de Dolomieten, en dus is het parcours allesbehalve vlak. "Het is een technisch rondje van zo'n vier kilometer met 190 hoogtemeters. De langste klim duurt zo'n twee tot drie minuten. We rijden op het hetzelfde parcours als de elite-renners", verklaart Haverdings. "Het is technisch gezien niet heel extreem, maar er zijn wel wat plekken met rotsen waar je goed je focus moet houden." Bijkomstig voordeel is dat er voor morgen mooi weer wordt voorspeld; zo'n 23 graden.

Achtste startrij

De wedstrijd voor junioren gaat morgenmiddag om 13.30 uur van start en gaat over één uur en een kwartier. Er staan meer dan negentig renners aan de start. Maar Haverdings is gewend aan zulke grote startvelden bij internationale wedstrijden. Daarnaast voelt hij zich goed.

Als eerstejaars junior maakt hij z'n WK-debuut. De andere twee Nederlanders, Tom Schellekens en Chris van Dijk, zijn tweedejaars junior. "Het nadeel voor mij is dat ik vanaf de 63ste plaats moet starten. Dat zal de achtste startrij zijn. Dat heeft te maken met het aantal verzamelde UCI-punten. Het betekent dus dat ik een inhaalrace moet gaan rijden", analyseert Haverdings.

EK met pech

Twaalf dagen geleden ging de talentvolle Drent nog van start op het EK mountainbike in het Servische Novi Sad. Daar brak bij de start al meteen z'n ketting. Later in de koers liep de nieuwe ketting er nog vijf keer af. Hij finishte uiteindelijk als 34ste. "Dat was echt een gemiste kans. Het rondje in Servië was echt op m'n lijf geschreven. Nog meer dan het parcours hier in Italië."

Veldrijden, mountainbiken en wielrennen

Haverdings won bij het laatste NK mountainbike in Sittard zilver, toen nog in de categorie van de nieuwelingen. Ook is hij actief in het veldrijden. Daar is hij de regerend Nederlands kampioen bij de nieuwelingen. Voor wielrennen heeft de inwoner van Zuidlaren dit seizoen weinig tijd.

"Ik heb alleen een meerdaagse in Denemarken gereden. Op de weg fietsen vind ik ook heel leuk, maar mountainbiken heeft nu voorrang. En volgende week begin ik alweer met veldrijden. Dan heb ik m'n eerste cross in Mechelen. Daarna ga ik naar het NK mountainbike dat opnieuw in Sittard wordt verreden. En daarna neem ik even rust voordat het cross-seizoen écht volop begint", besluit Haverdings.

Nederlandse elite-selectie

Bij de elite-mannen is Mathieu van der Poel deze week in Italië de grote afwezige bij het wereldkampioenschap. Hij moest afzeggen vanwege rugproblemen. Milan Vader en David Nordemann gaan wel van start. Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt.

