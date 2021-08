'Klepto-kat' Lotje uit Assen jaagt op titel 'Dier van het Jaar'

Inwoners van de wijk Marsdijk in Assen weten inmiddels waar hun sokken, mondkapjes, haarelastiekjes en hand- en theedoeken liggen als deze onvindbaar zijn. De kans is groot dat 'klepto-kat' Lotje de spullen heeft meegenomen. De kat uit de provinciehoofdstad werd afgelopen juni landelijk bekend, toen de roofpogingen van het diertje in het nieuws kwamen. Lotje heeft zelfs voor zoveel publiciteit gezorgd, dat ze is genomineerd voor de titel Dier van het Jaar van kinderkrant Kidsweek.

"Samen met drie andere dieren is ze genomineerd", vertelt Brunhilde Kuijper, de eigenaresse van Lotje. "Kidsweek heeft mij onlangs gevraagd of ze Lotje mochten nomineren." Daar twijfelde Kuijper niet over: "Natuurlijk kon dat."

Landelijk nieuws

De kat uit Assen werd dit voorjaar bekend door heel Nederland vanwege haar diefstallen. Daarom werd ze zelfs omgedoopt tot 'klepto-kat'. "Ze kwam in het Jeugdjournaal en in de Kidsweek zelf te staan", vertelt Kuijper. Dat Lotje van haar rooftochten een dagelijkse bezigheid maakt, baarde de nodige opzien.

De kat komt dan ook met van alles en nog wat thuis. "Alles wat los ligt wordt naar huis gesleept. Dat gebeurt vrijwel elke dag." Zo komt Lotje met sokken, mondkapjes, haarelastiekjes, speelgoed, bouwmaterialen en lingerie thuis. Ze grist het van de waslijnen, of plukt de spullen van straat. "Handschoenen en sokken zijn haar favoriet. Momenteel hebben we twaalf paar handschoenen liggen. Maar daar heeft ze wel een paar weken over moeten doen", vertelt Kuijper.

Uitzonderlijk gedrag

Is dit gedrag voor een kat wel normaal? "Ik weet het niet, dit is Lotje", antwoordt Kuijper. "Er zijn vast wel meer katten die dit doen, maar beslist niet zoveel. En de hoeveelheid spullen waar Lotje mee thuiskomt, en dat dat ook echt elke dag is, dat is toch wel redelijk uitzonderlijk", vertelde ze eerder al tegenover RTV Drenthe.

Toen de familie een paar jaar geleden in Marsdijk kwam wonen, dachten ze dat Lotje er wel mee op zou houden. Maar de nieuwe omgeving bleek juist een paradijs voor haar te zijn. Zo heeft ze de buit van van vandaag al binnen: een boodschappenbriefje, een mondkapje en twee zakdoekjes.

Het unieke gedrag van Lotje was dus reden genoeg voor haar nominatie voor Dier van het Jaar. Dat is niet alleen 'leuk', de winnaar van de titel mag ook een bedrag van vijfhonderd euro besteden aan een goed doel. Kuijper: "Ik heb Stichting DierenLot voorgesteld. Voor die stichting hoop ik dat Lotje Dier van het Jaar wordt."

Standbeeld?

Maar naast die nominatie stopt het niet voor Lotje. "Ik ben bezig met een kinderboek over haar", maakt Kuijper bekend. "Daar was veel vraag naar." De eigenaresse van Lotje is daar momenteel druk mee. "We zijn bezig om het uit te werken, het moet aan het einde van dit jaar klaar zijn."

Mensen krijgen dus geen genoeg van de kater uit Marsdijk. "Ze heeft ook nog een eigen blog en een Facebook- en Instagrampagina. De nodige 'fans' volgen het diertje via die kanalen op de voet. "Mensen vragen zelfs of we in Assen geen standbeeld van hond Mannes, maar van Lotje kunnen krijgen."

Lees ook: