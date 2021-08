Hondenbrokjes voor kraaien die zwerfafval opruimen in Coevorden

Jaarlijks kost het opruimen van zwerfafval de gemeente Coevorden 500.000 euro. Dat is 15 euro per inwoner. "Mensen moeten echt beter hun eigen spullen leren opruimen, maar hoe mooi zou het zijn als deze test lukt", vertelt initiatiefnemer Gijs-Peter Kuijpers.

De CrowBuddy, zo heet de machine waar de kraaien het zwerfaval kunnen deponeren, is vanochtend in het weiland geplaatst. De bedoeling is dat de vogels een hondenbrokje krijgen de CrowBuddy wanneer zij er zwerfafval ingooien.

Slim maar ook luis

Het idee klinkt misschien vergezocht, maar volgens initiator Kuijpers valt dat enorm mee. "Kraaien en roeken zijn mooie, slimme en sociale beesten. Zij voeden hun kinderen op en dragen kennis aan elkaar over als groep. Wij willen die talenten inzetten om ons te helpen met het opruimen van de stad tegen een kleine beloning."

"Er zijn wel een aantal hoepels waar we doorheen moeten met deze veldtest." De dieren blijken namelijk niet alleen slim, maar ook een beetje lui. "Als kraaien er eenmaal achter zijn dat er een beloning komt als ze iets van plastic in de machine gooien, dan zit de kans erin dat ze een plastic flesje in tien stukjes scheuren en niet meer tien keer uitvliegen voor een nieuw flesje", lacht Kuijpers. "Maar ook daar zullen we iets op vinden."

Als het zou lukken

Vanochtend werd de CrowBuddy onthult door Gijs-Peter Kuijpers en wethouder Jeroen Huizing van Coevorden. De gemeente is de roeken-hoofdstad van Nederland. "Een titel waar we niet bijzonder trots op zijn", zegt Huizing.

"Het zijn mooie beesten die helaas voor veel overlast zorgen. Dus ook vanuit dat perspectief zou het heel goed zijn als ze ons kunnen helpen in plaats van tegenwerken."

Verhaal uit de bijbel

Kuijpers is al sinds 2014 bezig met dit idee en heeft met meerdere grote organisaties samengewerkt. Zo heeft de meest bekende wetenschapper op het gebied van kraaien, Thomas Bugnyar, van de Universiteit uit Wenen geholpen om de machine te perfectioneren. Net als het Technasium van de Nieuwe Veste in Coevorden, Sensor Development uit Dalen en de gemeente Coevorden.

Kraaien inzetten tegen zwerfafval zou het wereldwijde probleem van zwerfafval kunnen oplossen, zo denkt Gijs-Peter Kuijpers. Hij kwam op het idee toen hij zijn zoon een verhaal vertelde voor het slapengaan. Het verhaal gaat over Elia en hoe hij gevoed wordt door de raven wanneer er hongersnood is. "Kraaien en roeken komen van dezelfde familie, maar worden hier gezien als een plaag", vertelt Kuijpers. "Toen ben ik gaan onderzoeken of ik ze voor een goede zaak kon inzetten."

Naar de maan

Kuijpers geeft aan dat zijn organisatie niet de enige op de wereld zijn met dit idee, maar volgens hem is dit project wel het verste qua ontwikkeling. "Je kan het vergelijken met de race naar de maan. Iedereen was er mee bezig in de jaren zestig. Ik denk dat wij nu veel kans maken met dit project."

Als de veldtest slaagt, dan gaat het prototype terug naar Wenen om verder ingezet en ontwikkeld te worden. Helaas was er deze ochtend geen kraai te zien.