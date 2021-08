Acht tips over aangestoken hotelbrand in Wanneperveen

De politie heeft na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht acht tips gekregen over de brand in de voormalige Gasterij De Blauwe Hand in Wanneperveen. Het hotel, dat inmiddels Giethoorn 2 Stay heette, werd in de nacht van 14 op 15 juni door brand verwoest. De brand is veroorzaakt doordat iemand een brandbom op het dak heeft gegooid.

In het hotel lagen zes tijdelijke bewoners en een medewerker te slapen. Zij konden net op tijd vluchten. De aanleiding voor de brandstichting is onduidelijk.

Gisteravond waren beelden van de brand in het tv-programma te zien. Mogelijk is een witte Opel Corsa betrokken bij het misdrijf. Die reed na de brand vanaf van het hotel aan de Veneweg via de N334 richting Meppel. De politie wil weten wie daar die nacht in reed of reden en is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over de brand.

Er was wel wat te doen om het hotelpand, want dat zou veertien dagen na de brand geveild worden. Ook zou sprake zijn geweest van een conflict tussen de eigenaar en een huurder. In Meppel en Wanneperveen gaan volgens de politie veel geruchten rond over de zaak. De indruk bestaat dat er wel mensen zijn die meer weten over de aanleiding voor het misdrijf. De politie hoopt dat die mensen zich melden.

