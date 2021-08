Is drie keer scheepsrecht voor Paralympiër Tom Egberink?

"In het dubbeltoernooi is het mooi dat we het Britse koppel Hewet en Reid, dat aan de leiding gaat op de world-ranking, pas in de finale kunnen treffen. Daar hebben we de laatste drie keer van verloren", reageert Egberink vanuit Japan.

"Het duo uit Frankrijk Houdet en Peifer, dat als tweede geplaatst is, komen we mogelijk in de halve finale tegen. Maar daar hebben we de laatste keren van gewonnen. Verder had ik deze loting precies zo voorspeld. Maar op de Olympische Spelen zijn wedstrijden altijd anders. Zowel in het enkel- als het dubbeltoernooi moet ik iedere wedstrijd met volle focus ingaan en het per dag bekijken. Ik ben hier pas tevreden als ik met een medaille naar huis ga. Of het nou in het dubbel- of het enkelspel is, maakt me niet uit. Maar m'n kansen in het dubbeltoernooi, samen met Maikel Scheffers, schat ik hoger in."

Amputatie

Egberink, die voor de liefde naar Sneek is verhuisd, werd geboren zonder bovenbeen. Op die plek zit zijn onderbeen. En de voet die daaraan vastzat, is op z'n negende geamputeerd, vanwege problemen met de groei en de pijn ervan. In het dagelijks leven loopt hij vaak met een prothese. Maar voor de langere afstanden pakt hij de rolstoel.

Hoge luchtvochtigheid

Normaalgesproken kan de 28-jarige prof goed tegen de hitte. Als rolstoeltennisser reist hij dertig weken per jaar de wereld over. "Normaal zeg ik; hoe heter, hoe beter. Maar de luchtvochtigheid is hier rond de negentig procent. Je zweet hier als een malle en je hebt snel natte handen. Ik moet vaak m'n grip veranderen anders glipt m'n racket zo uit m'n handen", vertelt de ervaren Drent. "Ik hoop dat ik 's avonds na 17.00 uur mag spelen. Dan is het nog wel klam, maar is de zon weg. Dan speel je wel met kunstlicht, maar dat maakt me niet zoveel uit. Om half zeven is het hier namelijk al pikkedonker."

Veel vrijwilligers

Donderdagmiddag arriveerde Egberink in het Olympisch dorp. Met de ervaring van de Paralympics in Londen en Rio heeft hij inmiddels vergelijkingsmateriaal. "Het is hier allemaal net was compacter en het oogt hier wat kleiner. Maar alles is goed voor elkaar. Het is hier allemaal netjes. Dingen zijn verzegeld en schoon. En overal staan vrijwilligers die je willen helpen. Soms denk ik wel eens dat er te veel van zijn. Dan denk je: ga eens aan de kant", zegt hij lachend.

Corona speelt nog wel altijd een grote rol bij de Paralympics. Net als op de Olympische Spelen moeten de atleten iedere morgen een speekseltest inleveren. Verder draagt Egberink iedere dag een mondkapje. "Die mag alleen af met eten, slapen en sporten. Het is wel warm onder deze omstandigheden. Maar het is wat het is."

Geen openingsceremonie

Samen met z'n dubbelpartner Maikel Scheffer heeft hij afgesproken om zoveel mogelijk andere mensen te mijden. "Wij doen alles samen. Maar zoeken het verder niet op." Zo is Egberink ook niet bij de openingsceremonie geweest. "Onze bondscoach was daar vooraf al zeer duidelijk over. En ik vind dat hij daar gelijk in heeft. Je slaat jezelf voor je kop als je daar wat oploopt. Dus dat was verder geen issue meer", zegt Egberink begripvol.

Pijnvrij

Zwakke plek bij de Drentse routinier zijn al jaren z'n ellebogen. Egberink heeft last van botverkalking en werd daarom al vijf keer aan z'n rechter elleboog geopereerd en één keer aan z'n linker. Vorig jaar maart, net voor de lockdown, ging hij voor het laatst onder het mes. Dat de Paralympics zijn uitgesteld was voor hem dus een geluk bij een ongeluk.

"Ik ben nu helemaal pijnvrij, dat is echt heel fijn. De fysio's waren ook verbaasd. Ik heb eindelijk goed naar ze geluisterd door eerst helemaal te herstellen. Ik voel me gewoon goed en heb geen last van zenuwen. We spelen zonder publiek. Dat scheelt ook. De nummer één van de wereld is een Japanner, dus dan zou het hier heel druk zijn geweest. Nu is het ook wel fijn dat ik alleen met m'n coach op de baan sta."

Drie keer is scheepsrecht?

Wat Egberink betreft moet drie keer nu scheepsrecht zijn. "In Londen was het voor mij de eerste keer. Het was nieuw, ik was jong en het was allemaal leuk. Toen kwam Rio. En daar brak ik net een week van tevoren m'n duim. Dus dat was geen succes. Ik hoop dat nu alles op z'n plek zal vallen.", besluit Egberink.

Aan het dubbeltoernooi op de Paralympics in Tokio doen 23 koppels mee. In het enkeltoernooi gaan 56 tennisser van start.

