Museum de Buitenplaats 25 jaar: feest met een donker randje

Een aderlating, noemt Jansen het. "Enerzijds is het een heel mooi jaar. Vijfentwintig jaar. We krijgen veel bezoek. Mensen zijn enthousiast over de tentoonstelling. En tegelijkertijd is het spannend. Dan is er ook het gevoel van: hangt dat zwaard van Damocles boven ons hoofd? Hoe gaan we verder?"

Complex als één geheel

Vijfentwintig jaar geleden is het opgericht door Jos en Janneke van Groeningen. Zij woonden in het naastgelegen Nijsinghhuis. "Jos en Janneke hebben in zekere zin hun hele leven in dienst gesteld om dit museumcomplex hier neer te zetten. Het is meer dan alleen een museum. Het heeft een tuin, een café en het prachtige Nijsinghhuis uit de 17e eeuw. Dat werd in de jaren tachtig geschilderd door belangrijke schilders."

Nu de grondleggers van het museum niet meer leven willen ze ook het Nijsinghhuis bij het museum betrekken. Nu is dat alleen maar te zien op vrijdagen op afspraak. Begin volgend jaar moet er een proef lopen dat het huis open gaat voor bezoekers. "We zijn op een kruispunt beland om het hele complex tot één geheel te maken", legt Jansen uit. "Tegelijkertijd zitten wij ook in de spannende tijd omdat wij te horen hebben gekregen dat de gemeente mogelijk niet meer gaat subsidiëren."

Nijsinghhuis wordt betrokken bij Museum De Buitenplaats in Eelde (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Bestaan bedreigd

Dat er geen subsidie wordt verleend, ziet Jansen als het ontbreken van steun van de gemeente aan het museum. "Het voelt misschien wel als wordt je wel gezien? In de perspectievennota dan wel beschouwd dat wij het visitekaartje zijn voor de gemeente Tynaarlo, waarvoor hartelijk dank. Dat is fijn. Maar we hebben toch wel een hele belangrijke functie en zonder die subsidie wordt het bestaan toch wel ernstig bedreigd. Het is al lastig, maar als dat ook nog wegvalt..."

Wel krijgt het museum in Eelde een subsidie van de provincie om te kijken naar wat er in de toekomst moet gebeuren om het museum rendabel te houden. "Dat is een heel spannend kruispunt waar je je op bevindt. Je wilt vooruit, maar tegelijkertijd wordt je gekort", meent de directeur.

Toch nog subsidie?

De gemeente Tynaarlo heeft een aantal jaren geleden voor meerdere jaren een subsidie toegekend aan het museum. Die afspraak loopt in 2021 af. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat het voortbestaan van het museum niet in gevaar komt en heeft daarom het college van B&W de opdracht gegeven om te kijken of er toch geld vrijgemaakt kan worden. De bal ligt nog steeds bij het college.