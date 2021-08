'Vroeger was het ons kent ons in het dorp, nu ken ik de helft niet meer'

Ook in Eext worden de huizen die te koop staan, steeds vaker verkocht aan iemand van buiten de provincie. Gerrie Bruining, geboren en getogen in Eext, heeft in zijn 72 levensjaren al veel nieuwe gezichten in het dorp gezien. "Vroeger was het hier echt ons kent ons, maar nu ken ik de helft niet meer", zegt Bruining.

Hij denkt dat dit voor een groot deel te wijten is aan de reden waarom ze hierheen verhuizen. "Veel mensen uit het Westen gaan in een dorp wonen voor de rust en niet om actief aan het dorpsleven mee te doen. Dus dan zie je ze ook niet", zegt Bruining.

'Waar ben ik aan begonnen?'

Aan de andere kant kan het voor nieuwe mensen soms moeilijk zijn om er tussen te komen. Sonja Hilgenga uit Eext weet er alles van. Zij verhuisde veertien jaar geleden met man en kinderen vanuit Noord-Holland naar Drenthe. Daar begon ze een kinderopvang aan huis.

Toch is het lastig om tussen de oude bewoners te komen. Je blijft import." Sonja Hilgenga, inwoner van Eext

Hilgenga: "We waren net verhuisd en in de supermarkt hoorde ik twee oude vrouwen praten: Een kinderopvang hebben we hier toch helemaal niet nodig? Al die opa's en oma's passen wel op. Toen dacht ik: Slik, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen als Randstedeling om hier zomaar te komen wonen?"

Maar het kwam goed. Inmiddels heeft Hilgenga veel sociale contacten in de buurt en is ze actief in de gemeenteraad van Aa en Hunze als fractievoorzitter van het CDA. "Toch is het lastig om tussen de oude bewoners te komen. In gesprekken gaat het vaak over die van die. Je blijft import."

Sonja Hilgenga was veertien jaar geleden een nieuw gezicht in Eext (Rechten: RTV Drenthe/Jeanine Hofsteenge)

Gouden tip

Hoewel je als nieuweling in de ogen van oorspronkelijke dorpsbewoners misschien nooit helemaal een van hen zal worden, zijn er ook genoeg succesverhalen. Lilianne van Doorne komt uit Amstelveen en is nu vier jaar gelukkig in 't Haantje. Ze woont zelfs naast het dorpshuis. Voor andere nieuwkomers heeft ze een opmerkelijke tip: "Doe de eerste anderhalf of twee jaar gewoon niks."

Van Doorne legt uit: "Ik denk dat je vooral niet meteen van alles moet organiseren of doen. Laat de mensen maar naar jou toe komen. Drenten zijn ontzettend aardig en behulpzaam, maar je komt wel als vreemde binnen. Dus je moet niet gaan doen alsof je meteen de burgemeester bent."

Gerrie Bruining uit Eext kan zich daar wel in vinden. Hij benadrukt dat iedereen wel welkom is. "Ze zeggen vaak de Drent is stug en daar kom je moeilijk tussen. Maar dat lijkt me een beetje flauwekul. Het ligt ook aan een beetje aan de mensen zelf. Of je mee wil doen of niet."

Bekijk hier onze reportage over de integratie van Randstedelingen in Drentse dorpen Eext en 't Haantje:

