Lieke Nooijen en Tibor del Grosso geselecteerd voor EK weg- en tijdrit

Lieke Nooijen uit Coevorden en Tibor del Grosso uit Eelde mogen bij het EK wielrennen in het Italiaanse Trentino allebei starten in de wegwedstrijd en op de tijdrit.

Nooijen is twintig jaar en rijdt in de categorie van de beloften, Del Grosso is pas achttien en gaat van start bij de junioren.

Superblij

"Het is toch altijd spannend of je erbij zit. Er zijn nu zoveel goede meiden dus ik ben superblij", reageert Nooijen op haar selectie voor de wegwedstrijd. Wat betreft het tijdrijden is de keuze misschien wel wat vanzelfsprekender.

"Ik hoor internationaal wel bij de betere tijdrijders in de categorie tot 23 jaar. Maar het is ook altijd de vraag wat de bondscoach van plan is. De wedstrijden zijn totaal verschillend: de tijdrit in Trentino is vlak en de wegwedstrijd niet. Daarnaast worden de twee wedstrijden ook best snel achter elkaar verreden. De tijdrit is op donderdagochtend en de wegwedstrijd op vrijdagmiddag", aldus Nooijen.

Vorig jaar maakte de renster van Parkhotel Valkenburg in Plouay haar EK-debuut tussen de beloften met de negentiende plaats. Een jaar eerder won ze brons bij het wereldkampioenschap voor junioren.

Del Grosso

Dat Tibor del Grosso zich had geplaatst voor het Europees kampioenschap tijdrijden in Trentino was al bekend. Maar junioren-bondscoach Marco van Bon heeft nu ook besloten dat de 18-jarige Drent in Italië zal starten in de wegwedstrijd.

WK tijdrijden

Doordat Del Grosso - afgelopen weekend in Sloten - de tijdrit-kwalificatie wist te winnen, heeft hij zich toen ook al meteen geplaatst voor het wereldkampioenschap tijdrijden voor junioren op 21 september in het Belgische Leuven. Voor de beloften-vrouwen bestaat geen aparte categorie op het WK.

