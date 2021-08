Kapster Britt uit Coevorden gaat internationaal: 'Steek er veel vrije tijd in'

Britt won de categorie 'New Talent Colorist', wat haar de beste kleurkapster van Nederland maakt. "Ik vind het belangrijk om naar mijn klanten te luisteren om precies te horen wat ze bedoelen en wat bij hen past. Je moet elkaar goed begrijpen, want je wil niet dat klanten met een kapsel rondlopen waar ze zich niet goed bij voelen."

Collega's

De collega's van Britt zijn ongelofelijk trots op haar. "Britt werkt altijd keihard en ze is een doorzetter. Honderd procent geven en gaan met die banaan. Zo'n collega wil je hebben." Een andere collega vult aan: "Ze is heel gedreven, gemotiveerd en ze zet altijd door." Dat beaamt Britt zelf ook: "Er zit heel veel vrije tijd in, zoals trainingen volgen buiten werktijd. Maar dat moet ook, anders kan je niet aan de top komen te staan."

Britt knipt al enige tijd de sterren van de hemel. Zo wist ze zich twee jaar geleden in de kijker te knippen van Tweede Kamerleden die op en top wilden verschijnen tijdens de Prinsjesdag. Ook heeft ze de kapperscompetitie van 'Skills' op haar naam geschreven. "Je maakt zo naam in de kapperswereld en ik hoop gevraagd te worden voor trainingen, advies of andere wedstrijden. En ik hoop op klantenbinding voor dit kapsalon."

Internationaal

Met de winst van de competitie van Goldwell mag Britt nu internationaal aan de slag. "Door corona moet dat allemaal online gebeuren, dus ik heb een foto ingestuurd." Begin oktober hoort ze of ze ook op wereldschaal aan de kapperstop aan de slag kan. Toch ziet ze Rome, Amsterdam of Parijs niet direct als een nieuwe werkplek: "In Dalen heb ik mijn eigen klanten."