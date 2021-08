Stones-fan over overlijden drummer Charlie Watts: 'Moest een traantje wegpinken'

"Het deed een beetje pijn in m'n hart, ik moest wel een traantje wegpinken. Dat klinkt misschien wat overdreven, maar het is echt zo", vertelt Jelle Tadema uit Meppel. Hij heeft het over het overlijden van Charlie Watts, drummer van The Rolling Stones. Gisteren overleed de muzikant op 80-jarige leeftijd. Voor Stones-fan Tadema was dat een harde klap.

"Ik viel wel even stil. Het overlijden van Watts zag ik niet aankomen", aldus Tadema. "Ik heb de Stones zo vaak zien spelen, dan worden het een beetje bekenden van je."

Motor van de band

Het nieuws over Watts kwam gisteren naar buiten. "Je leest het op je schermpje. Daarna ga je iedereen appen, en ook de socialemediakanalen stromen natuurlijk vol." Het besef van het wegvallen van de drummer, dringt dan tot Tadema door. "Hij was de motor van een goedlopende machine, of de hartslag van de band", omschrijft hij Watts.

"Hij was bepalend met zijn ritme en steun voor de andere bandladen bij het spelen van de muziek. Een frivole drummer die muziek maakte op een speelse manier, zodat de rest daar goed op in kon spelen." Volgens Tadema was de manier van spelen van Watts 'strak, maar niet té strak'.

Rustiger type

Niet alleen tijdens het maken van de muziek, ook in menselijk opzicht had Watts een belangrijke bijdrage voor de rockgroep. "Charlie was een 'rustiger type' binnen de Stones. Hij was niet gek te krijgen, dat droeg hij ook uit op het podium", vertelt Tadema. "Andere bandlanden hadden nog wel hun 'uitspattinkjes'."

Watts had onlangs een medische ingreep ondergaan. Daarom had hij al aangekondigd niet mee te gaan met de aankomende tournee van The Rolling Stones. Artsen adviseerden hem om rust te houden. Ook Tadema was daarvan op de hoogte. De Stones-fan uit Meppel heeft Watts zelf ook ooit gesproken, in de Amerikaanse stad Orlando.

"Via de fanclub had ik een vip-kaart bemachtigd." Zo kon hij met een groep backstage voor een kijkje achter de schermen. Daar liep Tadema de enige echte Charlie Watts tegen het lijf. "Ik heb een aantal dingen tegen hem kunnen zeggen, bijvoorbeeld dat we van hem genoten." Het treffen met Watts ging snel, en Tadema kon hem niet erg lang spreken. "Maar op zo'n afstand van één van je helden zijn, is geweldig."

Concert

Zelf zou Tadema nog wel een keer de Atlantische Oceaan over willen steken om een concert van The Rolling Stones bij te wonen. "Ik heb al een hotel geregeld", vertelt hij. "Maar de Amerikaanse overheid laat mij niet toe vanwege het coronavirus. Er is een inreisverbod." Is het wel weer mogelijk de reis naar de VS te maken, dan is de kans zeker aanwezig dat Tadema die kant opgaat. "Ik wil de Stones in de nieuwe samenstelling zien."

Want gaat de aanstaande tournee van de wereldberoemde band nog wel door? "Dat is afwachten. Charlie zei dat 'ie na zijn herstel het stokje weer over zou nemen. Maar zover is het helaas niet meer gekomen." Als verwerking van de dood van Watts heeft Tadema vandaag z'n Stones-shirt aangetrokken, en een aantal memorabele foto's bekeken. "Want ik ben toch wel wat droevig vandaag."