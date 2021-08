Zeker driekwart volwassenen is in zes Drentse gemeenten volledig gevaccineerd

In zes Drentse gemeenten is minimaal driekwart van de volwassen inwoners volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), geanalyseerd door LocalFocus.

In de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld, Westerveld, Midden-Drenthe en Borger-Odoorn is minimaal 75 procent van de volwassenen volledig ingeënt tegen het coronavirus. In Assen, Meppel, Hoogeveen, Emmen, De Wolden en Coevorden heeft 60 tot 75 procent van de 18-plussers twee coronaprikken gehad of één prik van het Janssen-vaccin.

Ouderen

In onze provincie is de vaccinatiegraad bij de 65-plussers het hoogst. In alle twaalf gemeenten in Drenthe is minimaal 85 procent van de senioren volledig gevaccineerd. In zeven gemeenten is zelfs meer dan 90 procent van de ouderen volledig gevaccineerd. Dat percentage neemt wanneer jongere leeftijdsgroepen in beeld komen. Zo is bij de 18 tot 25-jarigen in Drenthe 40 tot 60 procent volledig gevaccineerd.

Bekijk hieronder hoeveel volwassenen in jouw gemeente volledig gevaccineerd zijn.

Eerste prik

In alle Drentse gemeenten heeft minimaal 75 procent van de volwassen inwoners een eerste coronaprik laten zetten. In Noordenveld, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Tynaarlo en Midden-Drenthe gaat het om 75 tot 85 procent van deze groep bewoners. Ook heeft minimaal 90 procent van de Drentse 65-plussers één vaccinatie achter de rug. De gemeente Tynaarlo spant de kroon, want daar ligt de vaccinatiegraad onder deze groep ouderen op meer dan 95 procent.

Bekijk hieronder hoeveel volwassenen in Drenthe één coronaprik hebben gehad.

Landelijk

Tot en met afgelopen zondag zijn er ruim 22,6 miljoen coronaprikken gezet in Nederland. Daarmee heeft bijna 76 procent van alle volwassenen inmiddels een volledige vaccinatie gekregen. Zo'n 85 procent heeft een eerste prik ontvangen. Van alle vaccinaties zijn ruim 12,5 miljoen eerste vaccinaties en ruim 10,1 miljoen tweede vaccinaties.

Volgens het RIVM neemt de opkomst voor een eerste vaccinatie in de meeste leeftijdsgroepen niet meer toe. Er komen nog wel eerste vaccinaties bij, maar dat aantal is klein op het totaal. In de jongste leeftijdsgroepen is nog wel een duidelijke wekelijkse stijging van het aantal eerste prikken te zien.

Bekijk hieronder de vaccinatiegraad over heel Nederland.

