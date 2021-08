Geboortegolf in Drenthe na coronajaar

In de eerste zes maanden van dit jaar werden in Drenthe 8,3 procent meer baby's geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door data-analist Localfocus . Daarmee lijkt er sprake van een heuse geboortegolf in onze provincie na het afgelopen coronajaar.

In alle provincies werden meer baby's geboren. Friesland noteert de grootste stijging met 10 procent. Daarna komt Noord-Brabant met 8,4 procent. Drenthe staat samen met Limburg met 8,3 procent op de derde plaats. In totaal werden in Drenthe de eerste zes maanden van dit jaar 2.138 baby's geboren. Landelijk waren dat er bijna 82.000.

Gemeenten

Van de Drentse gemeenten kende Midden-Drenthe relatief de grootste stijging met 45,3 procent (170 baby's), gevolgd door De Wolden met 42,7 procent (117 baby's). Tynaarlo staat met 29 procent (169 baby's) op de derde plaats.

Niet in alle Drentse gemeenten was sprake van een geboortegolf. In een aantal gemeenten is sprake van een relatieve daling. Zo daalde het aantal geboren kinderen in Westerveld met 11,4 procent (62 baby's) en in Emmen met 4,8 procent (416 baby's).

Bekijk op de kaart hieronder het aantal geboortes per gemeente: