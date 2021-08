Nabestaanden zien aftakeling begraafplaats Odoorn met lede ogen aan

Onkruid heeft momenteel vrij spel, waardoor de tranen bij nabestaanden dus om de verkeerde reden in hun ogen springen als ze de laatste rustplaats van hun dierbaren bezoeken.

Bevorderen biodiversiteit

De gemeente wenst een 'groener beeld' op de begraafplaats. Zo zou er door minder structureel te maaien op bepaalde plekken een bloemrijk gras moeten groeien, hetgeen de biodiversiteit zou moeten bevorderen. Dat levert in werkelijkheid echter een schril contrast op.

Waar het gras er aan de ene kant van de begraafplaats namelijk strak gemaaid bij ligt, kruipen de brandnetels en de Japanse duizendknopen bezoekers aan de andere kant langs de kuiten. Geen bloemrijk gras, maar onkruid met weinig bloem dus.

Netjes houden

"Het is schandalig", steekt een getergde Greetje Neehoff-Rossing af. "Mijn oma is in de oorlog omgekomen door een bombardement. Ik heb haar niet gekend, maar onderhoud sinds kort wel haar graf. Dat mensje heeft het toch niet verdiend om in deze troep te liggen?", vraagt ze zich wanhopig af.

Als ze door het onkruid woekert richting het graf van haar oma, uit ze haar verbazing over het plan dat natuurlijke groei op de begraafplaats in Odoorn moet bevorderen: "Daar verschuilt de gemeente zich achter. Het lijkt wel een verkapte bezuiniging."

De gemeente is verantwoordelijk voor de paden rondom de graven. De graven zelf zijn in eigendom van de burgers. "De gemeente kan er niets aan doen als mensen graven laten verslonzen, maar het aanzicht van de begraafplaats an sich, daar moeten ze iets aan doen. Je moet bijna met een kapmes het graf van je nabestaanden zoeken, voordat je er rustig kunt rouwen", zegt een verbolgen Neehoff-Rossing.

Tekst gaat verder onder de foto

Jans Oosting heeft zelf tuingereedschap meegenomen om het graf van zijn ouders netjes te houden (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

'Het is een aanfluiting'

Jans Oosting is deze ochtend uitgerukt met eigen tuingereedschap. "Ik heb al meerdere keren vergeefs contact proberen te zoeken met de gemeente hierover. Het is een aanfluiting", verklaart een furieuze Oosting. "Je mag best weten dat ik me hier echt kwaad om kan maken."

Het is toevallig de sterfdag van zijn vader en de wijze waarop de gemeente de omgeving van het familiegraf onderhoudt, doet hem zichtbaar zeer. "Deze mensen zijn met de gedachte begraven dat ze op een nette begraafplaats liggen. Tegenwoordig kun je kiezen om op een natuurbegraafplaats begraven te worden, daarvoor hebben deze mensen niet gekozen", stelt hij terwijl hij het graf van zijn ouders poetst.

Bovendien liggen aan diezelfde kant van de begraafplaats een aantal verzetsmensen begraven. "Zo eer je deze mensen niet", is Oosting van mening. "Als je kijkt in wat voor puinhoop Albert Zefat, een bekende verzetsheld uit de omgeving, op dit moment ligt. Dat heeft niets met respect te maken."

'Bloemrijk misschien niet de juiste term'

De gemeente Borger-Odoorn zegt op de hoogte te zijn van de klachten. Twee weken geleden is er naar aanleiding hiervan een zogeheten 'check ter plaatse' uitgevoerd. Toch hoeven nabestaanden voor een oplossing niet op de deur van het gemeentehuis in Exloo te kloppen. "Wij zijn bekend met de klachten en de situatie op het oude deel van de begraafplaats. Toch is dit het effect van ons beleid: minder maaien om een bloemrijke grasbegroeiing te bevorderen. Het draagt bij aan de biodiversiteit van insecten en planten in onze leefomgeving."

Een woordvoerder van de gemeente vervolgt: "Dat niet iedereen daar even enthousiast over is, begrijpen we. De term 'bloemrijk' doet ook anders vermoeden. Het is hier geen bloemenzee, al kan kun je hier gedurende het jaar wel steeds nieuwe bloemen en grassen waarnemen. Het oudere deel van de begraafplaats wordt minder bezocht en belopen, waardoor zaden hier meer kans krijgen om te ontkiemen. Zodra de zaden loslaten, wordt er weer gemaaid. Dat gaat vanaf halverwege september weer gebeuren."