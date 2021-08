Gemeente Emmen vraagt provincie om zonnewand bij Erica te schrappen

Voor de zomervakantie hebben direct omwonenden van de Zonneroute A37 in een enquête hun mening kunnen geven over de optie van een zonnewand met een maximale hoogte van 6,5 meter. Vooral bij Erica stuitte deze mogelijkheid op veel verzet. Verpesting van het uitzicht, aantasting van het landschap en geluidsoverlast werden gevreesd. Spandoeken en containers werden als protest door bewoners op de bedachte plek geplaatst.

Stroom voor 35.000 huishoudens

Het plan voor de zonnewand maakt deel uit van die voor een zonneroute langs de A37. Langs een traject van 42 kilometer tussen Hoogeveen en de Duitse grens is het de bedoeling hier zonnepanelen en mogelijk ook zonnewanden te plaatsen.

Naar verwachting kan 140 megawatt aan zonne-energie opleveren, goed voor stroom voor maximaal 35.000 huishoudens. Om dit mogelijk te maken heeft de provincie Drenthe een provinciaal inpassingsplan gemaakt. Hierin staat wat ruimtelijk gezien mogelijk is op een bepaalde plek.

Geen goed idee

Vanaf 2018 zijn inwoners van de drie gemeenten gevraagd om mee te denken bij het maken van plannen voor de Zonneroute A37. Tijdens één van die bijeenkomsten is door inwoners van de gemeente Emmen gevraagd of de mogelijkheid bestaat om van de zonneroute een wand te maken. Dit is meegenomen in de plannen als optie. Nadat de gemeente signalen ontving dat omwonenden tegen een zonnewand waren, werd er in juni een enquête verspreid.

In totaal hebben 764 mensen de enquête ingevuld. Het merendeel van de reacties kwam van de kant van Erica (76,65%), tegen 23,35% van de kant van Parc Sandur. Ruim 63% van de deelnemers van de enquête is voorstander van een zonneroute als de zonnepanelen in een vlakke opstelling langs de snelweg worden gelegd. De meeste mensen vinden een zonnewand bij Emmen geen goed idee (82%).

Om die reden trekt de gemeente bij de provincie aan de bel om de optie voor een zonnewand bij Erica alsnog uit de plannen te halen.

Zwaar meewegen

Volgens wethouder Rene van der Weide (Wakker Emmen) hebben inwoners een duidelijk signaal afgegeven. "Daarom vragen we de provincie ook een streep door de zonnewand te zetten. Voor nu en in de toekomst." De zienswijze biedt geen waterdichte garantie dat de wand geschrapt wordt. "Maar ik weet zeker dat de provincie onze inbreng zwaar zal meewegen", laat Van der Weide weten.

Het Provinciale Inpassings Plan (PIP) voor de zonneroute A37 ligt nog tot en met 9 september ter inzage. Tot die tijd kan iedereen nog reageren op de plannen. Vervolgens weegt de provincie alle inbreng en past waar nodig de plannen aan. De wethouder verwacht dat er rond eind oktober een definitieve klap op gegeven wordt.

Zwart op wit

Bert Schoenmaker, lid van de actiegroep die tegen de zonnewand is, laat weten opgelucht te zijn met het nieuws. "Daar gaan we nog een borrel op drinken", zegt hij opgetogen. In Erica blijven ze echter op hun hoede, voegt hij er onmiddellijk aan toe.

"De provincie moet nog beslissen, dus de race is nog niet beslist", verklaart Schoenmaker. "We willen het eerst zwart op wit hebben." De groep is nog van plan om 1100 handtekeningen te overhandigen op het provinciehuis in Assen.

