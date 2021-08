Directeur vliegveld Eelde: 'In 2030 elektrisch vliegen door Europa'

Het enige type elektrisch vliegtuig dat vooralsnog mag vliegen is de Pipistrel, een klein toestel voor twee personen. "Het is inderdaad een krap vliegtuigje", vertelt piloot Wim Bonnee. "Het is eigenlijk een lesvliegtuig en daarvoor is het voldoende." Volgens Bonnee is het geluid dat op de grond wordt gehoord veel minder. "In de cabine zou je verwachten dat het stiller is, maar je hebt natuurlijk de wind en het geluid van de proppeller."

Ook op waterstof

De piloot heeft met het toestel een rondje Nederland gemaakt vanaf Rotterdam, naar Schiphol, Lelystad, Teuge en Hoogeveen. "Hoogeveen-Eelde is ongeveer wat nu met dit vliegtuig haalbaar is, een half uur vliegen is het maximum. Er moet namelijk nog reserve worden overgehouden voor het geval er iets misgaat. Het project staat nog in de kinderschoenen."

Het Nederlands Lucht- en ruimtevaartcentrum wil met het rondje onderzoeken wat er allemaal bij elektrisch vliegen komt kijken. "Het is allemaal nieuw, zoals de hele procedure op de luchthaven voor het opladen van de batterij. Maar ook het vliegen zelf. Hoe hard en hoe ver kan je bij een bepaalde wind? We gaan dit gebruiken bij vervolgprojecten, zo willen we dit toestel ook op waterstof laten vliegen."

'Ontwikkelingen gaan nu snel'

Drie jaar geleden landde eenzelfde type toestel ook al op Groningen Airport Eelde, dus snel lijkt het allemaal nog niet te gaan. "Er gebeurt nu veel meer dan een paar jaar geleden", zegt directeur De Groot. "Dat moet ook wel vanwege de doelstellingen die de luchtvaart zijn opgelegd en ook vanwege de Europese klimaatplannen. Er zijn nu veel bedrijven bezig met de ontwikkeling van batterijen en elektrische vliegtuigen."

Vliegveld Eelde maakte eerder al bekend dat er over vijf jaar elektrisch gevlogen moet kunnen worden binnen Nederland. In 2030 moet heel Europa dus binnen de mogelijkheden van het elektrische vliegtuigje liggen: "Als luchthavens gaan we er vooral voor zorgen dat op de grond alles geregeld is. In Noord-Nederland wonen relatief weinig mensen, maar straks kan je met een 19-zitter grote delen van Europa bereiken. Dat kan leiden tot meer economische ontwikkeling in Noord-Nederland."

Overleven geblazen

Groningen Airport Eelde moet dan tot die nog wel overleven. "In de tussentijd doen we hier een heleboel andere dingen. We zijn bezig met waterstof en willen daar een heel ecosysteem omheen bouwen. Daarnaast zoeken we naar andere inkomsten. We hebben de traumahelikopter, er zijn donorvluchten, we kijken naar vrachtverkeer en we zijn bezig met een nieuw bedrijventerrein. Dat moet allemaal tot werkgelegenheid leiden. Wij zullen ons best doen dat we relatief weinig geld kosten, maar het is infrastructuur en door alle wet- en regelgeving moet er geld bij. Dat is een politieke keuze, maar ik hoop dat de politiek de mooie kansen van deze infrastructuur ziet", besluit De Groot.