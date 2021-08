Kunstenaar sluit zich zeven dagen eenzaam op in een drijvend huisje

Boerstra wilde zijn huisje eigenlijk aan een hijskraan boven het water hangen, maar dat kan vanwege de veiligheid niet. Daarom takelt hij zijn onderkomen nu op een metershoge steiger, boven op pontons in het water aan de Kop van de Vaart.

Eenzame opsluiting

Een week laat de Groningse kunstenaar zich in het 2,5 bij 3,5 meter grote huisje opsluiten. In eenzaamheid, zonder contact met de buitenwereld. Een bed, een stoel en een tafel, een toilet, wat ingeblikt eten en tachtig liter water. Daarmee moet hij het zeven dagen doen. En verder heeft hij alleen zichzelf. "In het begin zal het denk ik net zijn als op een vakantie. Alles nog nieuw. Maar op een gegeven moment slaat de verveling toe en dan kan het interessant worden."

De inspiratie voor de eenzame opsluiting komt van een citaat van de Franse natuurkundige Blaise Pascal: 'Alle problemen van de mensheid komen voort uit zijn onvermogen om rustig alleen in een kamer te zitten'. Boerstra: "Hij bedoelt daarmee dat wij als mensen erbij gebaat zouden zijn als wij het vermogen hadden om eens rustig te zitten zonder van alles te moeten. Ik ga uitproberen of ik dat kan en rustig kan blijven."

YouTube

Camera's houden hem 24 uur per dag vanuit alle hoeken in de gaten en van zijn ervaringen maakt Boerstra een dagelijkse update voor zijn YouTube-kanaal. "In de nok komt een bolcamera die alle hoeken filmt, aan de muur komen verschillende camera's en op mijn hoofd komt er eentje. Ondertussen ga ik de beelden monteren en dat zet ik elke dag online, zodat mensen mee kunnen maken wat er binnen gebeurt", vertelt Boerstra.

De opsluiting betekent niet dat de kunstenaar een week geen mensen ziet. In het huisje zitten meerdere ramen waardoor hij naar buiten kan kijken. Maar buiten kan hem ook zien. "Er kan daar buiten van alles gebeuren. Misschien gaan mensen wel naar me zitten roepen, dus we zullen zien hoe ik daarop zal reageren."

Kunst aan de Vaart

Boerstra laat zich opsluiten voor de kunstmanifestatie Kunst aan de Vaart. Veertien kunstenaars exposeren van 28 augustus tot en met 19 september kunstwerken langs de Asser waterweg. "Kunst aan de Vaart vroegen mij om iets spectaculairs en dan denk ik al snel de hoogte in. Eigenlijk wilde ik met het huisje aan een hijskraan hangen en we hebben stad en land bewogen, maar niemand durfde dat helaas aan."

Het huisje van Boerstra wordt vrijdagavond op het water getakeld. Zelf zal de kunstenaar zaterdagmiddag het huisje betreden en gaat de deur tot volgend weekend op slot.

Bekijk hieronder de beelden van het drijvende huisje: