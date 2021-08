Cel en behandeling geëist tegen wanhopige vader die ex terroriseerde

Het bekladden van het oorlogsmonument en het gemeentehuis in Emmen, het overgieten van de auto van de advocaat van zijn ex-vrouw met verf, het plegen van vernielingen bij de gezinsvoogd en het lastigvallen van vrienden en bekenden van zijn ex: een 45-jarige man uit Rotterdam deed het allemaal omdat hij wanhopig en gefrustreerd was, zegt hij zelf.

"Als ik geen kinderen had gehad, had ik hier nooit gezeten", zei hij vandaag in de rechtszaal in Assen. Hij kon lange tijd niet accepteren dat hij zijn twee dochters in Zuidoost-Drenthe na de scheiding van zijn ex-vrouw niet meer mocht zien. Hij erkende dat hij fout zat, maar excuses kwamen er niet. Dat viel de drie rechters op.

De man stond terecht voor stalken, vernielingen en wapen- en vuurwerkbezit tussen het najaar van 2019 en maart dit jaar. Maar de politie kreeg al sinds 2017 meldingen van mensen uit de omgeving van de ex, die in Emmen woonde, dat de man hen lastigviel.

Verbod om in Drenthe te komen

De officier van justitie eiste veertien maanden cel, waarvan acht voorwaardelijk met een extra lange proeftijd van vijf jaar. Ze wil ook dat hij zich laat behandelen om ander gedrag aan te leren. Verder eiste ze een verbod van vijf jaar om in Drenthe te komen en om contact te hebben met zijn ex, de kinderen, een vriend van zijn ex en de gezinsvoogd.

Die voorwaarden gelden nu ook al, sinds de rechtbank hem eind juni met een enkelband vrijliet. Hij zat sinds half maart vast en als het aan de officier ligt gaat hij dus eerst nog voor een paar maanden terug de cel in.

Oorlogsmonument beklad

In oktober 2019 werden de namen van zijn dochters met daarnaast 'Jeugdzorg Assen' met verf op het oorlogsmonument op de markt in Emmen geklad en ook op het gemeentehuis. Volgens de officier kan het niet anders dan dat de Rotterdammer dit heeft gedaan, maar dat ontkent de man zelf. Hij heeft wel bekend dat hij de auto van de advocaat van zijn vrouw uit Emmen heeft overgoten met verf in maart dit jaar.

Ook heeft hij bekend dat hij twee keer vanuit Rotterdam naar Oosterhesselen is gereden om een autoband van de voogd van het gezin lek te steken en een raam van haar huis in te gooien. De vrouw vertelde in de rechtszaal hoeveel impact het op haar en haar gezin had om thuis opgezocht te worden. Ze eist ruim 600 euro schadevergoeding.

3700 keer bellen

De man zocht ook een psycholoog die betrokken was bij het gezin thuis op, nadat hij haar privéadres had achterhaald. Hij wilde met haar praten, verklaarde hij. "Maar het was fout." De vrouw voelde zich zo geïntimideerd dat ze niet langer betrokken wilde zijn bij het gezin.

Verder werden andere kennissen en vrienden van zijn ex uit Emmen lastiggevallen. Zo belde hij een vriend van haar in drie weken tijd 3700 keer op. "Om te treiteren", zei de Rotterdammer toen hij werd opgepakt.

Na zijn arrestatie vond de politie zwaar illegaal vuurwerk in zijn huis en een echt lijkend alarmpistool dat hij naar eigen zeggen 'nooit zou gebruiken'. Zijn ex vreesde voor haar leven doordat de man steeds weer opdook in Drenthe en haar omgeving lastigviel. Ze eist 2000 euro schadevergoeding.

'Obsessief en hardnekkig'

Tijdens het onderzoek luisterde de politie een tijdje zijn telefoon af en werd een zender onder zijn auto geplakt, waardoor te zien was dat hij regelmatig op en neer naar Drenthe reed. "Het heeft toch iets triests dat u midden in de nacht met een pot verf naar Drenthe reed om uw ongenoegen te uiten?", aldus één van de rechters. Dat erkende de vader.

Zijn ex-vrouw was niet bij de rechtszaak en verblijft nog altijd op een geheim adres, vertelde de officier. "Meneer heeft haar en haar directe omgeving jarenlang op bijzonder intimiderende wijze lastiggevallen. Zo ernstig dat ze zich niet meer veilig voelde. Zijn gedrag was obsessief en hardnekkig."



Op 9 september doet de rechtbank uitspraak.