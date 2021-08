Verbazing over tijdelijke invulling basisschool Darp

De leeggekomen basisschool in Darp heeft een nieuwe huurder. Kinderdagverblijf In Bloei trekt in het pand. Dorpsbewoners zijn verbaasd.

"Wat ik hoor vanuit het dorp is dat er niet met open vizier is gehandeld door de gemeente. Dat verbaast mij zeer", zegt voorzitter Winfried Buijen van Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte (DG-DHB). "We zitten nu in een stadium waarin wij uitzoeken waar het is mis is gegaan. Of dat bijvoorbeeld in de communicatie zit. Het is allemaal niet helder."

Lege school

Basisschool De Veldwikke moest vanwege steeds verder dalende leerlingaantallen besluiten te stoppen. Kinderen uit Darp krijgen nu les in naastgelegen dorpen. Voor de invulling van het leegstaande gebouw werden dorpsbewoners om inbreng gevraagd.

Op 5 juli vond er een bijeenkomst plaats in dorpshuis De Stobbe. Daarin zei de gemeente het gebouw het liefst te willen verkopen, maar te luisteren naar de wens van het dorp bij de nieuwe invulling. Dat er nu toch zo snel een huurder is gevonden, wekt verbazing in het dorp.

Volgens de gemeente is het goed bedoeld. "Aangezien het voormalige schoolgebouw in Darp leegstaat, heeft gemeente Westerveld ervoor gekozen om hier een leegstandsbeheerder op te zetten. Op deze manier wil de gemeente vandalisme en verslechtering van de staat van het gebouw voorkomen", laat een woordvoerder weten.

"De huurder die er nu in zit is dus een tijdelijke oplossing in het kader van leegstandsbeheer. Ondertussen zet gemeente Westerveld, samen met de inwoners, de zoektocht naar een passende invulling voort", klinkt het vanuit het gemeentehuis.

Tweede opvang

Het betekent wel dat er in het zo'n zeshonderd inwoners tellende dorp nu twee kinderdagverblijven zitten; in het dorpshuis zat al een opvang. Concurrentie dus voor het bestaande kinderdagverblijf KVD BSO Darp. De dorpsgemeenschap zette de partijen al samen aan tafel. "Met name verwachtingen en angsten (concurrentie) zijn hierbij aan de orde gekomen", meldt DG-DHB op haar website. "Het gesprek tussen beide vertegenwoordigers heeft niet alles op kunnen lossen of zorgen weg kunnen nemen. Maar beide partijen blijven in gesprek om deze tijdelijke situatie zo positief mogelijk te laten verlopen."

Ook de PvdA in Westerveld heeft daar zorgen over. "Hoe denkt het college het probleem rond de twee kinderdagverblijven in dit dorp te gaan aansturen?", wil de partij weten van burgemeester en wethouders.

Meer vragen

De partij is verbaasd over de gang van zaken en heeft inmiddels meer vragen gesteld. De PvdA zegt dat dorpsbewoners zich gepasseerd voelen en wil van het college weten hoe het besluit precies tot stand is gekomen. "Hoe kan dit allemaal zo plotseling?"

De gemeente kan ook nog vragen van de dorpsgemeenschap verwachten. "Er zijn zeker nog vragen van onze kant", zegt voorzitter Buijen. "Voor ons is het heel belangrijk dat de belangen van alle partijen goed gehoord en behandeld worden."

