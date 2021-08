Miguel Araujo opnieuw niet inzetbaar

Exact een week geleden had Emmen nog een beetje hoop dat de verdediger mee zou kunnen reizen naar Den Haag voor het duel tegen ADO, maar de pijlen waren vooral gericht op het duel van morgen tegen De Graafschap. Tenminste als Araujo in de tussentijd niet getransfereerd zou worden.

Maar van een transfer is tot dusver geen sprake. "Er sluimert wel wat, maar concreet is er nog niets", aldus technisch manager Michel Jansen. En dus liet Dick Lukkien de international deze week vooral trainen met de basis, centraal achterin naast Hardeveld, omdat Jeroen Veldmate ziek was.

Na de laatste training vanochtend was Lukkien echter als sceptisch. "Het is hoogst onzeker of Miguel kan spelen. Of ik me er boos over maak. Nee, dat heeft niet zoveel zin. Ik spoor iedereen aan om het voor elkaar te krijgen en ik hoop dat het lukt." Het antwoord is inmiddels bekend: Araujo is er morgen niet bij.