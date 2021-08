Adressen van duizenden PAS-melders voorlopig niet openbaar

De rechtbank Noord-Nederland besliste in juni dat de minister de adressen van alle PAS-melders bekend moet maken. De rechtbank legde, hoogst ongebruikelijk, als drukmiddel aan de minister een dwangsom op van 36.000 euro die betaald moet worden aan Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB).

Verzoek om schorsing

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boerenorganisatie LTO Noord vroegen vandaag in hoger beroep aan de Raad van State om die uitspraak te schorsen. ''Daar ga ik niet in mijn eentje over beslissen'', zei de voorzieningenrechter. Hij maakt op 2 september een voorlopige uitspraak bekend. De definitieve bodemzaak dient later, maar wanneer is nog niet bekendgemaakt.

MOB wil de adressen hebben van PAS-melders die in het verleden konden uitbreiden, zonder dat een natuurbeschermingsvergunning nodig was. Het ging in alle gevallen om kleine stikstofneerslag op natuurgebieden die volgens het ministerie alleen met een melding afgedaan konden worden. Agrarische en niet-agrarische bedrijven, bij elkaar zo'n 3.500, maakten daar gebruik van.

Vergunning

In mei 2019 maakte de Raad van State echter een einde aan de PAS-meldingen, omdat die in strijd zijn met de Europese Habitatrichtlijn. Milieuclub MOB wil weten waar de duizenden bedrijven zitten om ze te kunnen aanpakken. Ze zijn uitgebreid zonder vergunning, zegt Valentijn Wösten van MOB. De organisatie heeft intussen 150 adressen kunnen achterhalen.

Voor het ministerie van Landbouw ontstond in mei 2019 de ongemakkelijke situatie dat de bedrijven legaal zijn uitgebreid onder de PAS. Het ministerie wil echter niet de adressen van de bedrijven verstrekken omdat dit vaak de woonadressen zijn van boeren die daar ook hun bedrijf hebben. Landbouwminister Schouten wil aan MOB uit privacyoverwegingen alleen coördinaten verstrekken van de emissiepunten.

'Adressen zijn nodig'

Wösten zegt daar weinig tot niets aan te hebben, omdat die coördinaten niet nauwkeurig genoeg zijn . Hij zegt de adressen ook nodig te hebben om de vergunningsdossiers op te vragen bij de gemeenten. LTO Noord vindt het onacceptabel dat adressen van veelal boerengezinnen op straat komen te liggen.