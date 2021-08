Babyboom zorgt voor hoge werkdruk onder kraamverzorgenden

Eén van die baby's is Joek uit Pesse. Hij is nu drie weken op de wereld.

Hele buurt is zwanger

Hoewel Joek in coronatijd is verwekt, heeft zijn komst voor ouders Melanie Jonkman en Peter Waninge niets te maken met de corona-lockdown en het vele thuiswerken. "We wilden al een tijdje graag een broertje voor onze Stan van twee jaar."

Toch ziet Jonkman opvallend veel zwangere vrouwen en baby's bij haar in de buurt. "Een vriendin van me is zwanger, de buurvrouw heeft onlangs een dochtertje gekregen en mijn tweelingzus is twee weken geleden bevallen. Dus het is wel extreem."

Toenemende druk

De babyboom heeft direct effect op de werkdruk van de kraamverzorgenden. Dikkie van den Berg van Kraamzorg Zuidwolde loopt het vuur uit de sloffen. "Het is passen en meten om iedereen van de juiste zorg te voorzien. Door de toegenomen drukte ben ik minder dagen vrij en soms kunnen we een gezin minder uren zorg geven."

Naast de werkdruk heeft Van den Berg ook te maken met personele problemen. "Dat lossen we op door samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere kraamzorgorganisaties in de buurt. Ook hebben we een student aangenomen die we opleiden, want we hebben echt nieuwe mensen nodig."

Dubbelop

Voor kraamverzorgende Van den Berg is deze babyboom geen nieuws. "Ik zag het aankomen. Krap dertig jaar geleden was er ook een geboortegolf. De mensen van toen beginnen nu aan baby's. Daarnaast heb je de corona-perikelen; waardoor reizen, huwelijken en andere zaken niet door konden gaan. Dan zie je dat de wens van het krijgen van een baby naar voren wordt gehaald. Het is dubbelop."

Geboortegolf, personele problemen en werkdruk: daarover maakt baby Joek zich niet druk. "Hij heeft straks gewoon lekker veel vriendjes om mee te spelen", lacht Jonkman.

Bekijk hieronder de reportage over baby Joek en de drukte bij de kraamverzorgenden:

